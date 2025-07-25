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Укроп растёт, но не так, как хотелось? Вот почему его зелень не такая пышная, как у соседей

Почему не растёт укроп: главные ошибки при посадке и уходе
2:20
Садоводство

Укроп — это одна из самых популярных культур, которую выращивают дачники. Почти каждый огородник пытается посадить его на своем участке, но далеко не всем удается получить пышные, сочные и ароматные пучки зелени. В чем же причина?

Укроп
Фото: Freepik by cookie_studio
Укроп

На самом деле, причина кроется в одной простой ошибке, которую многие допускают. Исправив её, вы сможете наслаждаться свежим укропом прямо со своих грядок, а не покупать его на рынке.

Основные принципы выращивания укропа

Для того чтобы укроп рос красивым и зелёным, важно учитывать несколько факторов, которые могут существенно повлиять на его рост.

1. Почва для укропа

Укроп предпочитает слегка кислую почву. Если в вашем саду почвы щелочные, рассчитывать на хороший урожай не стоит. Щелочной грунт мешает растению развиваться, а для исправления ситуации следует избегать применения золы, которая ощелачивает землю.

2. Подкормки для пышной зелени

Для того чтобы укроп был пышным и ароматным, регулярные подкормки — обязательны. Например, один из эффективных растворов можно приготовить, растворив в 10 литрах воды столовую ложку нашатыря и чайную ложку лимонной кислоты. Используйте получившуюся смесь для полива раз в три дня. Этот простой способ значительно улучшит качество зелени.

3. Правильный выбор семян

Еще одна ошибка, которую часто допускают дачники — покупка дешевых семян. Обычно такие семена дают растения, которые быстро формируют цветочные стрелки, но не успевают нарастить нужное количество зелени. Если ваша цель — получить пышные и сочные кустики укропа, выбирайте семена кустовых гибридов, которые дадут вам более богатый и вкусный урожай.

Выращивание укропа — это несложный процесс, если соблюдать несколько важных правил. Правильная почва, регулярные подкормки и правильный выбор семян — и на ваших грядках будет расти настоящий зеленый рай. Забудьте о пустых цветочных стрелках и наслаждайтесь ароматным, сочным укропом, который вырастили своими руками.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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