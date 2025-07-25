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Черешня из косточки — это возможно: как вырастить роскошное дерево с идеальными ягодами

Стратифицируйте и посадите косточки черешни для успешного роста
3:49
Садоводство

Вы купили вкусную черешню и решили попробовать вырастить дерево из косточки? Это вполне возможно, но только при правильном подходе к посадке и уходу за саженцем. Важно заранее узнать, как именно размножается черешня и какие особенности следует учитывать при выращивании.

Черешня
Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черешня

Как размножается черешня

Если вы хотите получить ягоды с теми же характеристиками, что и у материнского растения, не стоит полагаться на размножение косточками. Черешня не может опыляться самостоятельно, поэтому для получения плодов на вашем участке обязательно нужно посадить несколько разных сортов.

Черешня, выращенная из косточки, скорее всего, не даст больших и вкусных ягод. На таких растениях плоды будут мелкими и не такими вкусными. Зато саженцы, выращенные из косточек, достаточно неприхотливы. Они устойчивы к заморозкам, не так подвержены заболеваниям и редко повреждаются вредителями.

Подготовка к посадке

Для того чтобы посадить косточку, нужно выбрать зрелые плоды, которые упали на землю. Магазинные ягоды для посадки не подходят, так как их собирают до полной зрелости, чтобы они могли долго храниться и транспортироваться.

После того как вы выбрали подходящие плоды, нужно извлечь семена. Для этого они должны пройти стратификацию — процесс, при котором семена готовятся к прорастанию. Для стратификации промойте семена, уложите их в ёмкость и заполняйте влажным субстратом, например, торфом, опилками или песком. Ёмкость с семенами следует поставить в прохладное место и поддерживать необходимую влажность, следя за тем, чтобы не развивались плесень или гниль.

Посадка

Для посадки косточек подходит универсальный грунт, который можно приобрести в магазине. Если вы готовите смесь самостоятельно, используйте одну часть песка и две части садового грунта. Обязательно сделайте дренажный слой, а сам грунт перед посадкой нужно обеззаразить.

Посадку косточек лучше проводить осенью. Сажайте семена на глубину примерно 1,5 см и оставьте их зимовать в ящике. Всходы могут появиться только весной.

Уход за саженцами

Чтобы вырастить здоровое дерево, важно правильно ухаживать за саженцем. Молодые растения особенно чувствительны к пересыханию почвы, а также к избытку влаги. Следите за ростом побегов: если они вырастут на 40 см за год, значит, уход был правильным.

Прививка для получения плодов

Если вы хотите получить вкусные и крупные ягоды, вам не обойтись без прививки. Завязь на саженцах обычно появляется через 4-5 лет, но для получения качественных плодов понадобится привить черешню.

Для прививки берется черенок от уже плодоносящего дерева. Отрежьте побег длиной около 15 см с косым срезом. В стволе подвоя сделайте расщелину глубиной 3 см с помощью острого инструмента. Черенок вставьте в расщелину и закрепите его изолентой. Если после прививки на черенке отрастут молодые листочки, значит, операция прошла успешно.

Вырастить черешню из косточки можно, но этот процесс сопряжен с рядом трудностей. Во-первых, нельзя точно предсказать, какой сорт получится. Возможен даже дикушка, который не будет давать хорошие плоды. Во-вторых, если ваша цель — получить вкусные и крупные ягоды, без прививки не обойтись. Для этого вам нужно будет привить растение на подходящий подвой.

Уточнения

Чере́шня или Ви́шня пти́чья (лат. Prúnus ávium) — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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