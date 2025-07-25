Яблоня в окружении врагов: какие растения могут ослабить её силы и снизить урожай

Персики, черемуха и калина не подходят для соседства с яблоней

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Яблоня — одно из самых популярных плодовых деревьев на дачах, и её выращивание обычно не вызывает сложностей. Однако при планировании сада важно помнить, что не все растения подходят для соседства с яблоней. Некоторые из них могут негативно влиять на здоровье дерева и, как следствие, на количество и качество урожая.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблоня

Что нельзя сажать рядом с яблоней

Не стоит сажать персики рядом с яблоней. Эти растения могут конкурировать за воду и питание, что существенно ослабляет яблоню и сказывается на её урожайности.

Еще одно нежелательное соседство — с черемухой. Это дерево является источником стеклянницы, вредителя, который охотно переходит на яблоню, нанося ей ущерб.

Калина также не является хорошим соседом для яблонь. Она забирает из почвы много воды, что может привести к дефициту влаги для других растений. К тому же калина может активно разрастаться, затрудняя развитие яблони.

Крыжовник и черная смородина — кустарники, которые лучше высаживать подальше от яблонь. Они могут быть источником болезней, которые могут легко передаваться яблоням.

Не стоит забывать и о хвойных растениях, которые, несмотря на свою привлекательность, могут закислять почву. Это может негативно повлиять на здоровье яблонь, которые предпочитают нейтральную или слабокислую почву.

Для того чтобы ваш сад радовал обильным урожаем, важно не только правильно ухаживать за деревьями, но и правильно располагать растения. Помните, что не все культуры подходят для соседства с яблоней, и их неправильное размещение может привести к снижению урожайности и ухудшению здоровья дерева.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

