У тебя есть фруктовые деревья? Об этом нельзя забывать в июле

Как ухаживать за фруктовыми деревьями для богатого урожая

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Если у вас в саду растут фруктовые деревья, июль — это месяц, когда особенно важно уделить внимание их уходу. Эти простые задачи легко выполнить, а ваши деревья в ответ порадуют вас богатым и вкусным урожаем.

Фото: Own work by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня, яблоки

Летняя обрезка: ключ к хорошему урожаю

Никогда не забывайте о летней обрезке. Перед тем как приступить к этому процессу, стоит изучить, какие деревья можно обрезать, а какие нет. В этом месяце можно смело обрезать яблони, груши, сливы и другие фруктовые деревья, такие как нектарины и абрикосы. Летний период — идеальное время для обрезки, так как многие виды деревьев активнее восстанавливаются после этой процедуры.

Используйте только чистые и продезинфицированные инструменты, чтобы избежать переноса болезней между деревьями. Срезы заживают быстрее в жаркое время года, что также снижает риск появления заболеваний. Обратите внимание на свежие побеги — их стоит удалять прямо над листом, чтобы обеспечить лучшую продуктивность в будущем.

Полив и борьба с вредителями

Не забудьте, что фруктовые деревья нуждаются в поливе в жаркие дни. Для этого удобно использовать поливные мешки, которые помогут обеспечить растениям необходимое количество влаги. Это сделает плоды более сочными и вкусными, а также уменьшит их падение.

В июле также важно продолжать борьбу с вредителями и регулярно очищать территорию вокруг деревьев от сорняков и упавших плодов. Это предотвратит возможные заболевания и создаст комфортные условия для роста растений.

Не упустите момент с абрикосами!

Если речь идет об абрикосах, лучше всего дождаться их полной зрелости, прежде чем собирать. Часто их собирают в недозрелом состоянии, но зрелые плоды намного вкуснее.

Сейчас ваш сад полон свежих овощей и фруктов, которые помогут сохранить атмосферу лета в самые прохладные осенние и зимние вечера. Собирайтесь с семьей и участвуйте в переработке плодов, чтобы вместе наслаждаться летними вкусами круглый год! Не упустите возможности, которые предоставляет июль — позаботьтесь о своих фруктовых деревьях, и они вознаградят вас обильным урожаем.

Уточнения

Де́рево — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

