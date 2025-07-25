Покажите смородине заботу: что будет с урожаем, если обрезать кусты летом

Летняя обрезка смородины — это важный этап в уходе за этими любимыми ягодными кустами, который обеспечивает богатый урожай на следующий год. Специалисты рекомендуют проводить обрезку сразу после сбора ягод, что обычно происходит в июле и августе. Это время идеально подходит, поскольку кусты имеют достаточно энергии для восстановления и формирования новых плодов.
Правильная летняя обрезка смородины улучшает состояние растений и способствует повышению их продуктивности. Основная цель обрезки — санитарная, то есть удаление больных и поврежденных ветвей, а также формирующая — создание оптимальной формы куста для плодоношения и освещения.
Следует удалять все ветви, которые лежат на земле, поврежденные или уже отмершие. Кроме того, важно проредить куст, чтобы солнечный свет и воздух могли свободно проникать в его глубь, тем самым снижая риск появления болезней и плесени.
Лучше всего проводить обрезку сразу после сбора ягод, когда растение уже отдало свои плоды и готово к восстановлению. Важно избегать обрезки в дождливую погоду или в условиях экстремальной жары, это поможет избежать появления раневой инфекции.
Используйте острые и чистые секаторы для получения аккуратных срезов, которые быстрее заживают. Не забывайте дезинфицировать инструменты, особенно после работы с больными растениями. Это поможет предотвратить распространение заболеваний.
Специалисты советуют удалять ветви старше четырех-пяти лет, так как они начинают терять свою продуктивность. В оставшемся кусте лучше сохранить 8-12 наиболее жизнеспособных побегов.
После обрезки смородина нуждается в поддержке для восстановительного периода. Удобрение органическими или минеральными смесями, богатым фосфором и калием, поможет растению вырасти и подготовиться к будущему плодоношению.
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