Покажите смородине заботу: что будет с урожаем, если обрезать кусты летом

Специалисты сообщили: когда начинать летнюю обрезку смородины и как это влияет на урожай

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Летняя обрезка смородины — это важный этап в уходе за этими любимыми ягодными кустами, который обеспечивает богатый урожай на следующий год. Специалисты рекомендуют проводить обрезку сразу после сбора ягод, что обычно происходит в июле и августе. Это время идеально подходит, поскольку кусты имеют достаточно энергии для восстановления и формирования новых плодов.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Чёрная смородина

Почему стоит заниматься обрезкой

Правильная летняя обрезка смородины улучшает состояние растений и способствует повышению их продуктивности. Основная цель обрезки — санитарная, то есть удаление больных и поврежденных ветвей, а также формирующая — создание оптимальной формы куста для плодоношения и освещения.

Следует удалять все ветви, которые лежат на земле, поврежденные или уже отмершие. Кроме того, важно проредить куст, чтобы солнечный свет и воздух могли свободно проникать в его глубь, тем самым снижая риск появления болезней и плесени.

Когда начинать обрезку

Лучше всего проводить обрезку сразу после сбора ягод, когда растение уже отдало свои плоды и готово к восстановлению. Важно избегать обрезки в дождливую погоду или в условиях экстремальной жары, это поможет избежать появления раневой инфекции.

Техника обрезки и средства

Используйте острые и чистые секаторы для получения аккуратных срезов, которые быстрее заживают. Не забывайте дезинфицировать инструменты, особенно после работы с больными растениями. Это поможет предотвратить распространение заболеваний.

Специалисты советуют удалять ветви старше четырех-пяти лет, так как они начинают терять свою продуктивность. В оставшемся кусте лучше сохранить 8-12 наиболее жизнеспособных побегов.

Уход за смородиной после обрезки

После обрезки смородина нуждается в поддержке для восстановительного периода. Удобрение органическими или минеральными смесями, богатым фосфором и калием, поможет растению вырасти и подготовиться к будущему плодоношению.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. В

