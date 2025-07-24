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Тот самый секрет, который помогает садоводам собирать щедрый урожай — и это бесплатно

Почему зольное удобрение для плодовых обязательно летом
2:02
Садоводство » Деревья и кустарники

Садоводы на протяжении многих лет активно используют древесную золу как эффективное удобрение для своих фруктовых деревьев. С приходом лета вопрос о питании растений становится особенно актуальным, и зольное удобрение становится незаменимым помощником для достижения щедрого урожая.

Фруктовый сад
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фруктовый сад

Польза древесной золы для почвы

Древесная зола обогащает почву важными питательными элементами, такими как калий, магний, кальций и фосфор. Эти вещества способствуют росту деревьев и улучшению качества плодов. Особенной ценностью обладает калий, который помогает не только в увеличении урожайности, но и в ускорении созревания фруктов. Более того, зола способствует улучшению цветения растений, что делает её важным компонентом для успешного роста и плодовитости.

Правильное время для использования

Летнее время — идеальный период для применения зольного удобрения, поскольку оно быстро повышает уровень pH почвы, помогая сбалансировать кислотность. Благодаря своей природе, зола оказывается более эффективной по сравнению с известью, что делает её удобным выбором для садоводов, сталкивающихся с кислыми почвами.

Меры предосторожности

Важно помнить о том, что при использовании древесной золы необходимо учитывать вид древесины. Зола от твердых пород содержит более ценные питательные вещества, в то время как зола от хвойных дерева может иметь менее благоприятные свойства. Кроме того, рекомендуется применять золу в безветренные и влажные дни, чтобы избежать её разлета по участку.

Летнее удобрение древесной золой не только помогает улучшить здоровье растений, но и позволяет садоводам использовать отходы более рационально. Это бесплатное и экологически чистое средство становится лучшим выбором для тех, кто стремится к устойчивому и богатому урожаю.

Уточнения

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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