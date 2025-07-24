Пора кормить сливы: как правильно подкормить деревья, чтобы в следующем году не переживать

Готовьте сливы к следующему сезону: подкормка и раскисление почвы в сентябре

2:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сентябрь — идеальное время для того, чтобы побеспокоиться о своих плодовых деревьях и обеспечить им необходимые питательные вещества для хорошего урожая в следующем сезоне. После того как деревья потратили массу ресурсов на развитие плодов, им необходимо пополнить запасы питательных веществ, чтобы они могли дать богатый урожай в следующем году.

Фото: commons.wikimedia.org by Helge Klaus Rieder, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Слива

Почему важна подкормка

После сбора плодов слива, как и другие плодовые деревья, исчерпала значительное количество питательных веществ из почвы. Это затрудняет ее дальнейшее развитие и приводит к снижению урожайности в следующем сезоне. Чтобы исправить эту ситуацию, важно правильно подкормить дерево, восстанавливая его силы и обеспечивая его необходимыми элементами для роста и плодоношения.

Как приготовить питательный состав для сливы

По словам экспертов, сентябрь — это как раз тот момент, когда пора позаботиться о добавлении питательных веществ. Простейший и доступный питательный состав поможет подготовить дерево к следующему сезону. Для того чтобы подкормить сливу, нужно приготовить раствор, который подается прямо в землю под дерево.

Для того чтобы приготовить смесь на один квадратный метр посадок, нужно взять:

20 граммов двойного суперфосфата

35 граммов сульфата калия

10 литров воды

Этот состав прекрасно подходит для сливы, так как он восполняет дефицит фосфора и калия, которые особенно важны для формирования плодов в следующем году. Фосфор способствует улучшению корнеобразования, а калий — усилению иммунитета растений и повышению их устойчивости к морозам.

Как проводить раскисление почвы

Еще одной важной процедурой для ухода за сливой является раскисление почвы. Со временем почва может становиться слишком кислой, что затрудняет усвоение питательных веществ растениями. Поэтому раз в пять лет рекомендуется проводить процедуры по раскислению почвы. Для этого используется известь.

Для раскисления почвы под сливовыми деревьями достаточно использовать 500 граммов извести на квадратный метр посадок. Это поможет улучшить структуру почвы и создать более благоприятные условия для роста и развития деревьев.

Забота о сливах в сентябре — это не только своевременная подкормка, но и важный этап в подготовке деревьев к следующему сезону. Правильный уход обеспечит вашим сливам здоровый рост и щедрый урожай. Подкормка с использованием суперфосфата и сульфата калия, а также раскисление почвы известью помогут деревьям накопить силы для нового плодоношения.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

