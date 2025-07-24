Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать блинчики с сметаной: рецепт от шеф-повара, который все оценят
Ревность собак: питомцы переживают, когда теряют внимание хозяев
Исследования объясняют, почему Мертвое море — самая низкая точка суши, а не самая глубокая
Бюджетные фартуки для кухни: лучшие материалы и их характеристики
Разметка без знака не имеет юридической силы — правила парковки для водителей
Как дарксторы и ПВЗ нарушают права жильцов: мнение сенатора
Туротрасль РФ подтверждает: спрос на отдых в Таиланде не снижается
МВД возбудил первое уголовное дело о дропперстве в России: подробности задержания
Крушение Ан-24 под Тындой: первые данные с места авиакатастрофы

Пора кормить сливы: как правильно подкормить деревья, чтобы в следующем году не переживать

Готовьте сливы к следующему сезону: подкормка и раскисление почвы в сентябре
2:49
Садоводство

Сентябрь — идеальное время для того, чтобы побеспокоиться о своих плодовых деревьях и обеспечить им необходимые питательные вещества для хорошего урожая в следующем сезоне. После того как деревья потратили массу ресурсов на развитие плодов, им необходимо пополнить запасы питательных веществ, чтобы они могли дать богатый урожай в следующем году.

Слива
Фото: commons.wikimedia.org by Helge Klaus Rieder, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Слива

Почему важна подкормка

После сбора плодов слива, как и другие плодовые деревья, исчерпала значительное количество питательных веществ из почвы. Это затрудняет ее дальнейшее развитие и приводит к снижению урожайности в следующем сезоне. Чтобы исправить эту ситуацию, важно правильно подкормить дерево, восстанавливая его силы и обеспечивая его необходимыми элементами для роста и плодоношения.

Как приготовить питательный состав для сливы

По словам экспертов, сентябрь — это как раз тот момент, когда пора позаботиться о добавлении питательных веществ. Простейший и доступный питательный состав поможет подготовить дерево к следующему сезону. Для того чтобы подкормить сливу, нужно приготовить раствор, который подается прямо в землю под дерево.

Для того чтобы приготовить смесь на один квадратный метр посадок, нужно взять:

  • 20 граммов двойного суперфосфата

  • 35 граммов сульфата калия

  • 10 литров воды

Этот состав прекрасно подходит для сливы, так как он восполняет дефицит фосфора и калия, которые особенно важны для формирования плодов в следующем году. Фосфор способствует улучшению корнеобразования, а калий — усилению иммунитета растений и повышению их устойчивости к морозам.

Как проводить раскисление почвы

Еще одной важной процедурой для ухода за сливой является раскисление почвы. Со временем почва может становиться слишком кислой, что затрудняет усвоение питательных веществ растениями. Поэтому раз в пять лет рекомендуется проводить процедуры по раскислению почвы. Для этого используется известь.

Для раскисления почвы под сливовыми деревьями достаточно использовать 500 граммов извести на квадратный метр посадок. Это поможет улучшить структуру почвы и создать более благоприятные условия для роста и развития деревьев.

Забота о сливах в сентябре — это не только своевременная подкормка, но и важный этап в подготовке деревьев к следующему сезону. Правильный уход обеспечит вашим сливам здоровый рост и щедрый урожай. Подкормка с использованием суперфосфата и сульфата калия, а также раскисление почвы известью помогут деревьям накопить силы для нового плодоношения.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек

Всемирный день китов и дельфинов отмечается сегодня. Чем еще знаменит день 23 июля в исторической ретроспективе?

23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
24 июля: княгиня Ольга, атомная бомба и Дюма-отец
Хранить русские деньги в заграничных банках становится непростительно безрассудным… — писала газета Русский голос 24 июля 1907 года
Российские спецслужбы развалили Украину изнутри. НАБУ и САП ликвидированы Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Последние материалы
Как сделать блинчики с сметаной: рецепт от шеф-повара, который все оценят
Ревность собак: питомцы переживают, когда теряют внимание хозяев
Исследования объясняют, почему Мертвое море — самая низкая точка суши, а не самая глубокая
Готовьте сливы к следующему сезону: подкормка и раскисление почвы в сентябре
Бюджетные фартуки для кухни: лучшие материалы и их характеристики
Разметка без знака не имеет юридической силы — правила парковки для водителей
Как дарксторы и ПВЗ нарушают права жильцов: мнение сенатора
Туротрасль РФ подтверждает: спрос на отдых в Таиланде не снижается
МВД возбудил первое уголовное дело о дропперстве в России: подробности задержания
Крушение Ан-24 под Тындой: первые данные с места авиакатастрофы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.