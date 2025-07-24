Яблоки, которые не сдадутся зимой: как выбрать сорт, который не только долго хранится, но и вкусен

Выращивайте сорта Айдаред, Орлик и Звёздочка для зимнего хранения урожая яблок

4:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для опытных садоводов осень — это время не только сбора урожая, но и подготовки к зиме. Ведь яблоки — это не только вкусное лакомство, но и полезный запас, который можно хранить в течение долгих месяцев. Однако не все сорта яблонь способны обеспечить необходимый объем плодов, которые можно хранить до самой весны. Важно выбрать такие сорта, которые дадут щедрый урожай и долго сохранят свои качества.

Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблоки

Какие сорта яблонь выбрать для длительного хранения

Обратите внимание на следующие сорта яблонь, которые могут стать отличным решением для зимнего хранения и гарантируют хороший урожай.

1. Айдаред

Этот сорт яблонь начинает плодоносить на 6-й год. Яблоки "Айдаред" отличаются отличными вкусовыми качествами и могут храниться до полугода. Это один из самых популярных сортов среди садоводов, благодаря хорошей урожайности и неприхотливости в уходе.

2. Антей

Сорт "Антей", выведенный в Беларуси, начинает плодоносить на 4-й год. Этот сорт отлично подходит для хранения, а также для приготовления различных заготовок. Яблоки "Антей" отличаются приятным сладким вкусом и могут сохраняться долго.

3. Банан зимний

"Банан зимний" — идеальный сорт для тех, кто предпочитает готовить различные консервации и заготовки. Плоды этого сорта хорошо переносят зимнее хранение, сохраняя при этом свой вкус и аромат. Также яблоки можно использовать для приготовления соков и варений.

4. Бельфлер башкирский

Этот сорт начинает приносить плоды на 5-8 год. Яблоки "Бельфлер башкирский" имеют прекрасный вкус и отлично хранятся в зимний период. Они подходят для использования в качестве десерта или для различных консерваций.

5. Звёздочка

"Звёздочка" — неприхотливый сорт, который радует садоводов стабильным урожаем каждый год. Этот сорт является высокоурожайным, а его плоды прекрасно сохраняются в зимний период. "Звёздочка" отлично подходит для тех, кто хочет иметь хороший запас яблок на зиму.

6. Иедзену

"Иедзену" — это зимостойкое и самоплодное дерево, которое дает стабильный урожай даже в суровых климатических условиях. Этот сорт яблонь отличается своей неприхотливостью и хорошей устойчивостью к заболеваниям. Яблоки этого сорта отлично хранятся и долго сохраняют свежесть.

7. Имрус

"Имрус" — это сорт, который начинает плодоносить на 3-й год, но настоящий урожай снимается только на 7-м году. Несмотря на позднее начало плодоношения, яблоки "Имрус" отличаются высокой урожайностью и хорошей долговечностью при хранении. Эти яблоки имеют отличные вкусовые качества и могут использоваться как в свежем виде, так и для консервации.

8. Кандиль орловский

"Кандиль орловский" — это морозостойкий сорт яблонь, который может произрастать в самых суровых климатических условиях. Он отличается высокой урожайностью и хорошими вкусовыми качествами. Яблоки этого сорта прекрасно хранятся и долго остаются свежими.

9. Орлик

"Орлик" — это высокоурожайная, морозостойкая яблоня, которая неприхотлива к почве. Этот сорт дает хороший урожай, который можно хранить в течение долгого времени. "Орлик" идеально подходит для садоводов, которые хотят получить стабильный урожай яблок, не тратя много времени на уход за деревом.

10. Память воину

"Память воину" — это сорт яблонь с длительным сроком хранения. Яблоки этого сорта сохраняют свои вкусовые качества и свежесть даже спустя несколько месяцев после сбора урожая. Этот сорт будет отличным выбором для тех, кто хочет запастись яблоками на всю зиму.

Выбор сорта яблонь для длительного хранения зависит от множества факторов, включая климатические условия и предпочтения садовода. Однако все перечисленные сорта обладают высокой урожайностью и долговечностью, что делает их отличным выбором для зимнего хранения яблок. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться вкусом свежих яблок на протяжении всей зимы.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

