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Этот волшебный раствор подарит петунии второе дыхание — цветите до первых заморозков

Рецепт подкормки петунии с борной кислотой: продлеваем цветение до холодов
4:46
Садоводство

Петуния — одна из самых любимых цветоводов культур, способная адаптироваться к осенним условиям и радовать нас своими яркими цветами даже в условиях первых заморозков. Эта неприхотливая и стойкая к внешним воздействиям культура требует лишь минимального внимания, чтобы продолжать радовать своим цветением в течение всего осеннего сезона. Но чтобы продлить период цветения петунии до самых холодов, нужно обеспечить правильный уход и подкормку.

Петунии
Фото: flickr.com by Peter Balcerzak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Петунии

Почему петуния перестает цвести

Как правило, цветение петуний начинает сокращаться к осени из-за изменений температуры и освещения. Однако даже в условиях переменчивой погоды эти цветы могут продолжать радовать глаз, если их правильно поддерживать. И основной момент, на который стоит обратить внимание, — это подкормка. Недооценка этого фактора может привести к тому, что цветение петунии закончится раньше времени, а растения начнут увядать.

Простая подкормка для долгого цветения

Существует несколько эффективных способов продлить цветение петунии. Одним из них является использование специального удобрения, которое не только насыщает растение необходимыми питательными веществами, но и укрепляет его иммунную систему. Удобно, что это средство можно легко приготовить своими руками, и оно не требует дорогих ингредиентов.

Рецепт эффективной подкормки

Для приготовления чудодейственного раствора, который продлит жизнь цветения петунии, вам нужно всего несколько доступных ингредиентов:

  • 1 стакан горячей воды

  • 2 грамма борной кислоты

  • 1 мл аптечного глицерина

  • 1 чайная ложка нашатырного спирта

Процесс приготовления очень прост. Сначала растворите борную кислоту в горячей воде, тщательно размешав до полного растворения. После этого добавьте глицерин и снова размешайте раствор. Когда смесь остынет до комнатной температуры, добавьте нашатырный спирт. Этот состав имеет высокую эффективность, и его использование позволяет обеспечить петуниям все необходимые вещества для полноценного роста и продолжительного цветения.

Как правильно использовать раствор

Полученный концентрат нужно развести в 4 литрах обычной воды. На один куст петунии достаточно использовать около двух стаканов этого раствора. Чтобы добиться наибольшего эффекта, подкормку рекомендуется проводить каждые две недели в течение всего периода активного роста растения. Особенно важно использовать эту подкормку в период, когда петуния начинает замедлять свое цветение.

Почему стоит использовать этот метод

Одним из главных преимуществ этого метода является его доступность и простота. Многие дачники уже отмечают положительный эффект от использования этого раствора, заявляя, что с его помощью петунии не только продолжают цвести, но и становятся более устойчивыми к внешним неблагоприятным условиям. Борная кислота улучшает питание растения, а глицерин способствует лучшему усвоению влаги, что важно для петуний, которые могут часто страдать от нехватки воды в жаркие осенние дни. Нашатырный спирт помогает укрепить корневую систему и стимулирует активный рост.

Советы по уходу за петунией в осенний период

Кроме подкормки, следует помнить и об остальных аспектах ухода. Для петуний очень важно обеспечить достаточный полив, особенно в период активного роста и цветения. Но в то же время не стоит переувлажнять почву, так как это может привести к развитию корневых заболеваний. Лучше всего поливать растения рано утром или поздно вечером, когда температура воздуха более прохладная.

Не забывайте и о регулярной обрезке засохших цветов. Это поможет растению не тратить силы на образование семян и направить все свои ресурсы на продолжение цветения. Петунии также следует защищать от сильных ветров и дождей, которые могут повредить хрупкие стебли и цветы.

Таким образом, с помощью правильно подобранной подкормки можно существенно продлить срок цветения петуний и наслаждаться их красотой до самых холодов. Этот простой, но эффективный способ позволит вам обеспечить растениям нужное питание и повысить их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Следуя этим советам, вы сможете сделать ваш сад еще более красивым и ярким в осенние месяцы.

Уточнения

Пету́ния или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) — род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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