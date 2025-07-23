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Садовая война без жертв: как нейтрализовать кротов с помощью простых средств

Пошаговое руководство по удалению кротов из сада с помощью экологичных методов
2:49
Садоводство

Кроты — незаметные, но активные обитатели садов, чья подземная деятельность может превратить ухожанный участок в хаос. Узнайте, как гуманно и безопасно защитить свой сад, не прибегая к агрессивным методам и химии.

Крот
Фото: commons.wikimedia.org by Диаля, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Крот

Экологичные методы борьбы с кротами

Если вы хотите сохранить свой сад и природу, а также избежать химии, существует несколько простых и доступных способов избавиться от кротов. В отличие от ядовитых препаратов, эти методы гораздо безопаснее и могут быть подготовлены с использованием подручных средств, которые часто оказываются в мусорном ведре.

Основной пищей для кротов являются дождевые черви, личинки и мелкие насекомые. Они выбирают участки с хорошей почвой, где будет много пищи. Понимание этого позволяет вам принять меры для минимизации их присутствия, но в то же время не травмировать окружающую среду.

Нейтрализация с помощью запахов

Кроты — это слепые, но чрезвычайно чувствительные создания. Их слух, обоняние и осязание развиты на высоком уровне, что делает их уязвимыми к неприятным запахам. Запахи могут эффективно прогнать кротов с вашего участка, не прибегая к химии. Можно использовать:

  • Рыбные обрезки
  • Луковую и чесночную шелуху
  • Базилик, уксус, перец
  • Цедру лимона или апельсина
  • Кошачьи или собачьи экскременты

Эти вещества распространяются по подземным туннелям, и крот не выдерживает их запаха, покидая ваш сад.

Пахта и сыворотка — неожиданный союзник

Еще один эффективный метод борьбы с кротами включает в себя использование сыворотки и пахты. Смешав их в соотношении 1:3, можно создать смесь, которая действует на крота как сильный раздражитель. Просто разлейте полученную жидкость в местах, где они часто появляются. К тому же такие средства абсолютно безопасны для природы.

Сделайте пахту дома

Если вам не хочется тратить деньги на покупку пахты, вы можете легко сделать ее дома. Для этого достаточно добавить немного уксуса в молоко — и у вас получится натуральная пахта. Она не только поможет избавиться от кротов, но и полезна для здоровья благодаря белку и кальцию, которые она содержит.

Таким образом, используя эти простые, но эффективные методы, вы можете победить кротов в своем саду, не прибегая к химикатам и не причиняя вреда окружающей среде.

Уточнения

Крото́вые или кроты́ (лат. Talpidae) — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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