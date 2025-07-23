Синие гортензии: секреты изменения pH почвы для идеального оттенка

Метод изменения pH почвы для получения синих гортензий

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гортензии — удивительные растения, которые могут менять свой цвет в зависимости от условий, в которых они растут. Для большинства из нас они ассоциируются с розовыми или белыми цветами, но как получить синие гортензии? Это вовсе не магия, а результат правильных условий, которые можно легко создать в своем саду. Секрет заключается в уровне pH почвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Takashi Hososhima from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гортензия

Как получить синие гортензии

Чтобы цветы гортензии приобрели синий оттенок, почва должна быть кислой. В условиях нейтральной или щелочной почвы они будут иметь розовый или красный цвет. Основной фактор, влияющий на цвет, это наличие алюминия в почве, который растения могут поглощать. Чем ниже pH, тем больше алюминия доступно для гортензий, и тем более интенсивным будет синий цвет.

Шаги для получения синих гортензий

Подкисление почвы: чтобы сделать почву более кислой, можно использовать серу или торфяной мох. Это поможет снизить pH.

Регулярное внесение удобрений: используйте удобрения для растений, которые предпочитают кислую почву, такие как удобрения на основе серы.

Поддержание правильного уровня влаги: гортензии любят влажную почву, но важно, чтобы она была хорошо дренирована. Лишняя влага может способствовать гниению корней.

Проверка pH почвы: чтобы убедиться, что почва стала достаточно кислой, можно купить тест на pH. Оптимальный уровень pH для получения синего цвета у гортензий — от 5 до 5,5.

Важные моменты

Важно помнить, что не все сорта гортензий способны менять цвет. Например, гортензии сорта "Endless Summer" известны своей способностью изменять оттенок от розового к синему, в то время как другие сорта, такие как "Annabelle", сохраняют один цвет.

Изменение цвета гортензий — это долгосрочный процесс, требующий терпения. Но результат, когда цветущие кусты радуют ярким синим цветом, того стоит.

А как насчет удобрений

Есть специальное удобрение, которое помогает ускорить процесс получения синего цвета. Эти удобрения содержат соли алюминия, которые насыщают почву и способствуют насыщенному синему оттенку.

Уточнения

Горте́нзиевые (лат. Hydrangeáceae) — относительно небольшое семейство цветковых растений, относящееся к порядку Кизилоцветные (Cornales), широко распространённое в Азии и Северной Америке, а также на небольшой территории юго-восточной Европы.

