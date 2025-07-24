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Защитите свои продукты от муравьев без химии: простой и безопасный метод за пару рублей

Муравьи в теплице и доме: как бороться с вредителями с помощью муки
3:00
Садоводство » Вредители и болезни

Муравьи являются полезными насекомыми, но их появление в доме совсем не желательно. Они легко находят путь к запасам еды, и даже бумажная упаковка не становится преградой для их проникновения. Если колония муравьев заселилась в теплице или на участке, ни один садовод не останется этому рад.

Тля и муравьи
Фото: Own work by Thomas Bresson, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тля и муравьи

Муравьи могут вырыть систему туннелей и угрожать корням растений. Кроме того, они часто действуют в симбиозе с другими насекомыми, такими как тля, которую в своём саду никто не желает видеть.

Муравьи могут создавать проблемы не только на улице, но и в домах, где находят легкий доступ к пище. Они не оставят в покое ни один продукт, если его не уберечь в герметичной упаковке: сахар, специи, хлеб или шоколад – все это станет их целью. Муравьи способны даже прогрызть бумажную упаковку.

Существует множество способов эффективно избавиться от муравьев в квартире и на даче. Многие предпочитают химические средства, стоимость которых около ста рублей, или более дорогие ловушки, хотя их эффективность порой вызывает сомнения. Однако есть и натуральные методы, которые можно реализовать всего за несколько рублей. Их результат удивляет: часто они оказываются более эффективными, чем купленные химические приманки.

Для защиты ваших растений, мебели и запасов пищи от муравьев можно воспользоваться обыкновенной мукой. Муравьи имеют сложную пищевую систему, основанную на обмене сладким секретом, известным как трофалакс, который вырабатывается в специальных железах. Мука, как всем известно, содержит много углеводов, которые притягивают муравьев.

Однако сладкие углеводы в муке могут привести к неприятным последствиям для этих насекомых. Если муравьи съедят муку, она закупоривает их пищеварительный тракт, что приводит к газообразованию, вздутию и затруднениям с пищеварением, а, следовательно, и к их смерти. Чтобы избавиться от незваных гостей, достаточно посыпать места скопления насекомых, например, возле мусорных корзин или компостных куч, тонким слоем пшеничной или кукурузной муки. Житняя и овсяная мука менее эффективны.

Отметим, что муравьи не исчезнут сразу, поэтому процедуру необходимо повторять каждые несколько дней. Погибших насекомых можно просто подмести или пропылесосить. Этот метод является экономичным и безопасным для домашних животных и детей. Он подходит для многих видов муравьев, обитающих в стране. Однако стоит учесть, что процесс может занять время, и муку нужно будет регулярно подновлять для достижения желаемого эффекта. Также в условиях повышенной влажности или ветреной погоды мука может не сработать.

Уточнения

Муравьи́ — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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