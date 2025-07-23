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Неправильная подкормка может повредить лилии: как обеспечить им здоровье для будущих бутонов

Подкормка луковиц лилий в июле: фосфор и калий для успешного цветения в 2026
3:00
Садоводство

Когда последние лепестки лилий опадают, сад как бы замирает, ожидая будущего цветения. Этот момент, когда растения уже завершили свой цикл, является решающим для их подготовки к следующему сезону. Именно в этот период правильная подкормка луковиц лилий определяет их роскошное цветение в следующем году.

Лилии
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лилии

Роль июльской подкормки

Июль — это время, когда луковицы активно восстанавливаются после цветения и начинают готовиться к зимовке. Подкормка в этот период жизненно важна, поскольку она помогает укрепить луковицу и закладывает цветочные почки для будущего года.

Важность фосфора и калия

  • Фосфор и калий - два основных элемента, которые необходимы луковицам в этот период.

  • Эти вещества укрепляют луковицу, помогая ей накапливать силы для зимовки.

  • Азот на этом этапе противопоказан, так как он провоцирует рост зелени, что ослабляет растение и мешает формированию бутонов.

Какие удобрения лучше использовать

Суперфосфат и сульфат калия

  • Суперфосфат и сульфат калия - это идеальные удобрения для луковичных культур в этот период.

  • Растворите их в воде согласно инструкции на упаковке.

  • Вносите питательный раствор на предварительно увлажнённую почву, избегая попадания удобрений на стебли и листья.

Специализированные удобрения

  • Для луковичных культур можно использовать специализированные осенние удобрения, которые содержат оптимальное количество фосфора и калия.

  • Следуйте рекомендациям производителя, чтобы не ошибиться с дозировкой.

Древесная зола

  • Древесная зола - отличный природный источник калия. Рассыпьте её по почве вокруг растений.

  • Для одного квадратного метра достаточно стакана золы.

  • Аккуратно заделайте золу в верхний слой грунта, чтобы она быстрее усвоилась растениями.

Важность правильного полива

После внесения удобрений обязательно проведите полив. Это поможет питательным веществам достичь корней и эффективно усвоиться. Однако избегайте попадания удобрений непосредственно на листья и стебли.

Когда проводить подкормку

Подкормку следует проводить через 2-3 недели после окончания цветения. Раннее внесение удобрений не даст луковицам подготовиться должным образом к зиме.

Подкормка лилий в июле фосфорно-калийными удобрениями крайне важна для их здоровья и цветения в следующем году. Правильное время и состав удобрений обеспечат луковицам всё необходимое для успешной зимовки и создания ярких и здоровых цветков в следующем сезоне. После подкормки не забудьте замульчировать почву компостом или перегноем, чтобы защитить луковицы и обеспечить их дополнительным питанием.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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