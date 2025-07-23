Неправильная подкормка может повредить лилии: как обеспечить им здоровье для будущих бутонов

Подкормка луковиц лилий в июле: фосфор и калий для успешного цветения в 2026

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда последние лепестки лилий опадают, сад как бы замирает, ожидая будущего цветения. Этот момент, когда растения уже завершили свой цикл, является решающим для их подготовки к следующему сезону. Именно в этот период правильная подкормка луковиц лилий определяет их роскошное цветение в следующем году.

Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лилии

Роль июльской подкормки

Июль — это время, когда луковицы активно восстанавливаются после цветения и начинают готовиться к зимовке. Подкормка в этот период жизненно важна, поскольку она помогает укрепить луковицу и закладывает цветочные почки для будущего года.

Важность фосфора и калия

Фосфор и калий - два основных элемента, которые необходимы луковицам в этот период.

Эти вещества укрепляют луковицу, помогая ей накапливать силы для зимовки.

Азот на этом этапе противопоказан, так как он провоцирует рост зелени, что ослабляет растение и мешает формированию бутонов.

Какие удобрения лучше использовать

Суперфосфат и сульфат калия

Суперфосфат и сульфат калия - это идеальные удобрения для луковичных культур в этот период.

Растворите их в воде согласно инструкции на упаковке.

Вносите питательный раствор на предварительно увлажнённую почву, избегая попадания удобрений на стебли и листья.

Специализированные удобрения

Для луковичных культур можно использовать специализированные осенние удобрения , которые содержат оптимальное количество фосфора и калия.

Следуйте рекомендациям производителя, чтобы не ошибиться с дозировкой.

Древесная зола

Древесная зола - отличный природный источник калия. Рассыпьте её по почве вокруг растений.

Для одного квадратного метра достаточно стакана золы.

Аккуратно заделайте золу в верхний слой грунта, чтобы она быстрее усвоилась растениями.

Важность правильного полива

После внесения удобрений обязательно проведите полив. Это поможет питательным веществам достичь корней и эффективно усвоиться. Однако избегайте попадания удобрений непосредственно на листья и стебли.

Когда проводить подкормку

Подкормку следует проводить через 2-3 недели после окончания цветения. Раннее внесение удобрений не даст луковицам подготовиться должным образом к зиме.

Подкормка лилий в июле фосфорно-калийными удобрениями крайне важна для их здоровья и цветения в следующем году. Правильное время и состав удобрений обеспечат луковицам всё необходимое для успешной зимовки и создания ярких и здоровых цветков в следующем сезоне. После подкормки не забудьте замульчировать почву компостом или перегноем, чтобы защитить луковицы и обеспечить их дополнительным питанием.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).

