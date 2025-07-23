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Поливаем, и удивляемся: как простая подкормка превращает помидоры в огромные плоды

Преобразите помидоры с помощью простой подкормки для крупных и сочных плодов
2:23
Садоводство

Каждый дачник мечтает вырастить помидоры с крупными, мясистыми плодами и сочной мякотью. Однако не всем удается достичь желаемого результата. Причина кроется не только в сорте, но и в правильном уходе за растением. В этом помогут специальные подкормки, о которых расскажем в статье.

Томат
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томат

Почему не все помидоры становятся крупными

Далеко не все помидоры вырастают крупными и вкусными. Основная причина заключается в недостаточном питании и неправильном уходе. Однако, если использовать правильные подкормки, даже обычные сорта можно превратить в растения с крупными плодами и отличной текстурой.

Как отмечает ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, с помощью одной хитрой подкормки можно значительно улучшить качество томатов.

Чем полить помидоры для крупного и мясистого урожая

Для того чтобы вырастить помидоры с мясистой мякотью и крупными плодами, потребуется приготовить специальное средство. Это несложно, и ингредиенты найдутся в каждом доме. Вот рецепт:

Ингредиенты

  • 5 литров воды;

  • 600 мл древесной золы;

  • 1 столовая ложка йода;

  • 1 чайная ложка золы.

Пошаговая инструкция

  1. Наполните кастрюлю 5 литрами воды и поставьте на плиту, доведите до кипения.

  2. В кипящую воду добавьте 600 мл древесной золы и тщательно перемешайте.

  3. Далее добавьте столовую ложку йода и чайную ложку золы.

  4. Дайте смеси настояться в течение 24 часов.

Полученный концентрат можно использовать для полива помидоров. Для этого на 1 литр раствора следует добавлять целое ведро воды, чтобы разбавить смесь.

Почему эта подкормка работает

Этот состав содержит все необходимые элементы для роста и развития томатов. Древесная зола обогатит почву калием и фосфором, а йод поможет растениям бороться с инфекциями и повысит их иммунитет. Регулярное использование такой подкормки способствует укреплению корней и развитию более крупных и мясистых плодов.

Попробуйте этот способ и удивитесь, как быстро помидоры преобразятся, а их урожай станет сочным и вкусным.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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