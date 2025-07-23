Не думайте, что смородина отдыхает: важнейшая подкормка, которая определит урожай следующего года

После сбора урожая многие садоводы считают, что смородине можно дать отдых до следующего года. Однако именно в конце июля скрыт ключ к крупным ягодам в следующем сезоне. Пропустив подкормку в это время, вы рискуете лишить кусты потенциала для крупноплодного урожая.
После плодоношения смородина истощена и нуждается в восстановлении. Это время особенно важно для закладки цветочных почек, которые определяют не только количество ягод, но и их размер. Подкормка в конце июля помогает кустам набраться сил и заложить основу для следующего урожая.
Качество и количество почек напрямую зависят от питания, которое они получают в этот период. Если этот момент пропустить, растения не смогут полноценно подготовиться к зиме, и в следующем сезоне урожай может быть слабым.
Для восстановления и формирования будущих плодовых почек кустам необходимы фосфор и калий. Эти элементы укрепляют корневую систему и способствуют зимостойкости растения. Азотные удобрения же в этот период категорически противопоказаны: они стимулируют рост побегов, которые не успеют вызреть до наступления холодов и могут вымерзнуть.
Оптимальными для подкормки станут:
Монофосфат калия — отличное решение для укрепления растений.
Комплексные осенние удобрения с низким содержанием азота.
Органика: например, настой древесной золы или раствор суперфосфата с калимагнезией.
Подкормку нужно вносить под корень, на влажную почву. Это обеспечит быстрый доступ питательных веществ к корням. Для одного взрослого куста достаточно около 10 литров питательного раствора. Процесс подкормки не требует особых усилий, но важно внимательно пролить приствольный круг, чтобы питательные вещества равномерно распределились.
После подкормки корни быстро усваивают элементы, направляя их к точкам роста. Это обеспечивает закладку многочисленных, хорошо развивающихся цветочных почек. Калий способствует накоплению сахаров в растении, повышая его устойчивость к морозам, а фосфор укрепляет корневую систему и улучшает обменные процессы.
Если сравнить кусты, подкормленные в конце июля, с теми, которым не уделили внимания, то осенью разница будет очевидна: почки у подкормленных растений будут более крупными и округлыми. Это — хорошая примета для садовода, который ожидает более крупные ягоды в следующем сезоне.
Регулярная подкормка смородины в конце июля — залог того, что кусты будут устойчивее к болезням, легче перенесут зиму и порадуют стабильными высокими урожаями. В следующем году вы сможете собрать крупные, сочные ягоды, которые станут результатом вашего внимательного ухода и подкормки.
Не забывайте об этом важном поливе в конце июля — он гарантирует вам богатый урожай крупноплодной смородины. Весной эти кусты будут радовать вас не только красивыми цветами, но и огромными гроздьями ягод.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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