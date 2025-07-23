Не думайте, что смородина отдыхает: важнейшая подкормка, которая определит урожай следующего года

Обновите питание смородины в конце июля для формирования крупного урожая

3:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После сбора урожая многие садоводы считают, что смородине можно дать отдых до следующего года. Однако именно в конце июля скрыт ключ к крупным ягодам в следующем сезоне. Пропустив подкормку в это время, вы рискуете лишить кусты потенциала для крупноплодного урожая.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Смородина

Важность подкормки в конце июля

После плодоношения смородина истощена и нуждается в восстановлении. Это время особенно важно для закладки цветочных почек, которые определяют не только количество ягод, но и их размер. Подкормка в конце июля помогает кустам набраться сил и заложить основу для следующего урожая.

Качество и количество почек напрямую зависят от питания, которое они получают в этот период. Если этот момент пропустить, растения не смогут полноценно подготовиться к зиме, и в следующем сезоне урожай может быть слабым.

Какие удобрения нужны смородине

Для восстановления и формирования будущих плодовых почек кустам необходимы фосфор и калий. Эти элементы укрепляют корневую систему и способствуют зимостойкости растения. Азотные удобрения же в этот период категорически противопоказаны: они стимулируют рост побегов, которые не успеют вызреть до наступления холодов и могут вымерзнуть.

Оптимальными для подкормки станут:

Монофосфат калия — отличное решение для укрепления растений.

Комплексные осенние удобрения с низким содержанием азота.

Органика: например, настой древесной золы или раствор суперфосфата с калимагнезией.

Как правильно вносить удобрения

Подкормку нужно вносить под корень, на влажную почву. Это обеспечит быстрый доступ питательных веществ к корням. Для одного взрослого куста достаточно около 10 литров питательного раствора. Процесс подкормки не требует особых усилий, но важно внимательно пролить приствольный круг, чтобы питательные вещества равномерно распределились.

Результаты подкормки: что можно ожидать

После подкормки корни быстро усваивают элементы, направляя их к точкам роста. Это обеспечивает закладку многочисленных, хорошо развивающихся цветочных почек. Калий способствует накоплению сахаров в растении, повышая его устойчивость к морозам, а фосфор укрепляет корневую систему и улучшает обменные процессы.

Если сравнить кусты, подкормленные в конце июля, с теми, которым не уделили внимания, то осенью разница будет очевидна: почки у подкормленных растений будут более крупными и округлыми. Это — хорошая примета для садовода, который ожидает более крупные ягоды в следующем сезоне.

Роль подкормки в долгосрочной перспективе

Регулярная подкормка смородины в конце июля — залог того, что кусты будут устойчивее к болезням, легче перенесут зиму и порадуют стабильными высокими урожаями. В следующем году вы сможете собрать крупные, сочные ягоды, которые станут результатом вашего внимательного ухода и подкормки.

Не забывайте об этом важном поливе в конце июля — он гарантирует вам богатый урожай крупноплодной смородины. Весной эти кусты будут радовать вас не только красивыми цветами, но и огромными гроздьями ягод.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

