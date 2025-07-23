Мало цветов? Вот что нужно сделать с лилиями, чтобы их цветение в следующем году стало настоящим чудом

Подкормите луковицы лилий в июле, чтобы обеспечить пышное цветение в 2026 году

3:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда последние лепестки опадают, кажется, что работа завершена. Но именно сейчас — в июле — начинается новый цикл жизни лилий. То, насколько щедро они зацветут в 2026 году, напрямую зависит от того, как вы позаботитесь о луковицах после окончания цветения.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лилии

Почему июль — важнейшее время для луковиц

После цветения луковицы лилий переживают период активного восстановления. Они накапливают питательные вещества, укрепляют свои структуры и формируют зачатки бутонов на следующий сезон. Этот этап критически важен: растение не спит, оно трудится, хоть и под землёй.

Подкормка в этот период — не прихоть, а необходимое условие для здоровья растения и пышного цветения летом следующего года.

Что нужно лилиям именно сейчас

Главное, что требуется луковицам в июле, — это фосфор и калий. Эти два элемента:

укрепляют луковицу;

способствуют формированию цветочных почек;

повышают зимостойкость.

А вот азот, который весной был полезен, сейчас категорически противопоказан. Он стимулирует рост зелёной массы, отвлекая силы от подготовки к зиме. В результате луковица истощается, и цветение в следующем сезоне может быть слабым или вовсе отсутствовать.

Лучшие удобрения для июля

Наилучшим выбором станут проверенные минеральные препараты:

Суперфосфат — источник легкоусвояемого фосфора;

Сульфат калия — обеспечивает луковицу нужным количеством калия.

Разведите удобрения в воде по инструкции на упаковке и вносите только на увлажнённую почву. Это минимизирует риск ожога корней и повышает эффективность усвоения.

Также подойдут специализированные осенние удобрения для луковичных. Их формулы уже сбалансированы по фосфору и калию, а применение максимально простое — следуйте инструкции.

Альтернатива: древесная зола

Природным источником калия остаётся древесная зола. Она не только питает, но и нормализует кислотность почвы. Просто рассыпьте около 1 стакана на квадратный метр, аккуратно перемешайте с верхним слоем земли. Главное — не переусердствуйте, особенно если почва щелочная.

Тонкости и нюансы подкормки

При внесении любого удобрения:

Не допускайте попадания раствора на листья и стебли — это может вызвать ожоги.

Обязательно поливайте после подкормки. Влага помогает доставить питательные вещества к корням.

Соблюдайте сроки: подкормка должна проводиться через 2-3 недели после окончания цветения, не раньше.

Раннее внесение удобрений может вызвать повторный рост или "перегрузить" растение в неподходящее время, что снижает его выживаемость зимой.

Что говорит наука

Доказательства важности фосфорно-калийного питания в период покоя подтверждаются научными исследованиями, в частности аграрными институтами Нидерландов. Правильная июльская подкормка помогает луковицам полноценно перезимовать, накопить ресурсы и расцвести с новой силой.

Последний штрих — мульча

После подкормки желательно покрыть почву вокруг лилий тонким слоем компоста или перегноя. Это создаст дополнительную защиту для луковиц, а также обеспечит медленное поступление питательных веществ в почву.

Такой уход не отнимет много времени, но принесёт ощутимую отдачу уже следующим летом — лилии снова будут радовать вас роскошным цветением.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).

