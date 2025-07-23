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Ни химикатов, ни затрат — йод и зола могут победить серую гниль в вашем саду

Как использовать йод и золу для защиты клубники от грибковых заболеваний
3:22
Садоводство » Вредители и болезни

Серая гниль — одно из самых распространённых заболеваний клубники, которое может вызвать значительные потери урожая. Основными признаками этого грибкового заболевания являются появление серых или коричневых пятен на плодах и листьях, а также увядание растений. Чтобы избежать этого, садоводы прибегают к различным методам защиты, включая использование доступных продуктов, таких как йод и зола. 

Куст клубники
Фото: Own work by Bjoertvedt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Куст клубники

Почему йод и зола?

Йод обладает антисептическими свойствами и может помочь подавить развитие грибков и бактерий. В небольших концентрациях он безопасен для растений и может стать отличным защитным средством.

Зола содержит множество микроэлементов, включая калий, который способствует укреплению иммунной системы растений. Она также обладает щелочными свойствами, что помогает изменять кислотность почвы и делает её менее благоприятной для развития грибковых заболеваний.

Приготовление раствора

Перед тем как начать обработку, важно тщательно подготовить раствор, чтобы добиться максимальной эффективности. Для этого вам понадобятся:

  • 10 литров воды
  • 1 столовая ложка йода (примерно 10 мл)
  • 1 стакан древесной золы (около 200-250 г)

Шаги приготовления:

  1. Подготовка золы: убедитесь, что зола полностью сухая и не содержит крупных частиц. Смерите нужное количество и поместите в отдельную емкость.
  2. Смешивание компонентов: в ведре с 10 литрами теплой воды растворите золу. Для этого можно использовать деревянную палку или лопату, тщательно перемешивая, чтобы зола полностью растворилась.
  3. Добавление йода: после того как зола полностью растворится, добавьте столовую ложку йода в смесь. Хорошо перемешайте раствор, чтобы йод равномерно распределился.
  4. Настаивание: дайте раствору отстояться примерно 2-3 часа. Это позволит всем компонентам лучше соединиться и усилит эффективность средства.

Применение раствора

Для достижения наилучшего результата рекомендуется следовать этим рекомендациям:

  • Обработка растений: обработку клубники раствором следует проводить в ранние утренние или вечерние часы, когда солнце менее активно. Это поможет избежать ожогов на листьях.
  • Частота применения: обрабатывайте растения раствором каждые 10-14 дней, особенно в период цветения и формирования плодов. Это поможет закрепить эффект и предотвратить появление серой гнили.
  • Проверка состояния: регулярно проверяйте растения на наличие первых признаков заболевания. При обнаружении серой гнили, немедленно обрабатывайте клубнику раствором.

Использование йода и золы для защиты клубники от серой гнили — это доступный и эффективный метод, который может спасти ваш урожай. Благодаря своим антисептическим и стимулирующим свойствам, этот раствор поможет укрепить иммунитет растений, снижая риск заболеваний. Не забывайте следить за состоянием растений и проводить профилактические обработки, чтобы наслаждаться вкусными и сочными ягодами в сезоне!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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