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Легкий способ вернуть силы почве после клубники: фасоль, чеснок и горчица — ваши лучшие союзники

Как восстановить почву после клубники: фасоль, горчица и чеснок помогут оздоровить землю
2:42
Садоводство » Советы

Клубника — это одна из самых популярных ягодных культур, которую многие садоводы выращивают на своих участках. Однако после сбора урожая ее посадки постепенно истощают почву, и для восстановления полезных веществ необходимо применять севооборот. Если вы задумались, что посадить на месте, где росла клубника, рассмотрите три культуры, которые могут оздоровить почву и подготовить её к следующему сезону.

Клубника на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника на грядке

Фасоль

Фасоль — отличное растение для севооборота, поскольку она обогащает почву азотом благодаря симбиотическим бактериям, которые живут в ее корнях. Эти бактерии помогают фиксировать атмосферный азот, делая его доступным для других растений. Кроме того, фасоль улучшает структуру почвы, способствует ее аэрации и повышает показатели влагоудержания. Такой подход не только оздоровит почву, но и сделает ее более питательной для следующих культур, включая клубнику.

Горчица

Горчица — это однолетнее растение, которое не только обладает хорошими защитными свойствами, но и активно улучшает качество почвы. Ее корни проникают глубоко в землю, рыхля почву и способствуя улучшению ее структуры. Также горчица подавляет рост сорняков и защищает почву от заболеваний и вредителей. Высев горчицы после сбора клубники, вы не только улучшите состав почвы, но и получите скромное количество зелени, которую можно использовать как сидерат. Перед высадкой следующей культуры, просто заделайте горчицу в почву.

Чеснок

Чеснок является не только популярным кулинарным ингредиентом, но и отличным средством для оздоровления почвы. Он обладает антимикробными свойствами и помогает бороться с различными грибковыми заболеваниями, которые могут угрожать будущим посадкам. Чеснок также обогащает почву калием и другими микроэлементами, что делает ее более плодородной. Кроме того, чистый запах чеснока отпугивает вредителей, что помогает защитить другие растения от возможных угроз.

После сбора урожая клубники важно не оставлять почву без ухода, а высаживать на этом месте культуры, которые помогут восстановить и оздоровить земельные угодья. Фасоль, горчица и чеснок — это отличные варианты, которые не только улучшат состав почвы, но и подготовят ее к следующему сезону. Заботьтесь о своих растениях и почве, чтобы получать отменный урожай не только клубники, но и других культур в будущем!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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