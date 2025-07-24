Два компонента, которые сделают огурцы сильными и устойчивыми к болезням

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Как добиться продления плодоношения огурцов с помощью молока и йода
1:27
Садоводство » Овощи

Садоводы часто стремятся продлить плодоношение огурцов как можно дольше, и есть надежный способ достичь этой цели. Простая хитрость с использованием молока и йода способна значительно увеличить урожай и продлить период плодоношения до сентября.

Огурцы на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы на грядке

Молоко является отличным источником питательных веществ и помогает поддерживать здоровую микрофлору в почве, что способствует лучшему развитию растений. Йод же, в свою очередь, стимулирует рост и укрепляет иммунитет огурцов, защищая их от различных заболеваний.

Для использования этого метода достаточно всего лишь приготовить специальный раствор. Для этого смешивают 1 литр молока с 10 каплями йода и разводят полученную смесь в 10 литрах воды. Полученным раствором рекомендуется поливать огурцы или использовать для обработки листьев раз в две недели. 

Таким образом, регулярная подкормка с помощью этого раствора не только увеличит количество плодов, но и улучшит их качество. Кроме того, огурцы станут более устойчивыми к неблагоприятным внешним условиям, что позволит наслаждаться свежими овощами до поздней осени.

Эта простая и доступная хитрость с использованием молока и йода может стать настоящим спасением для всех садоводов, стремящихся продлить время плодоношения огурцов и увеличить общий урожай. 

Уточнения

Плод — конечный этап развития цветка, видоизменённого в процессе двойного оплодотворения; генеративный орган покрытосеменных растений, который служит для формирования, защиты и распространения заключённых в нём семян.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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