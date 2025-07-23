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Температура растет, а ваши томаты погибают: если не обработать их этим раствором, вы останетесь без урожая

Как сохранить урожай томатов при высоких температурах: советы по поливу и обработке содой
2:00
Садоводство » Овощи

В условиях знойного лета многие садоводы сталкиваются с угрозой потери урожая томатов из-за высоких температур. Особенно критичен период цветения и формирования плодов, когда растения наиболее уязвимы к тепловому стрессу. Однако существует эффективный метод, который поможет вам защитить свои томаты от жары — это обработка раствором пищевой соды.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Раствор на основе соды помогает уменьшить стресс у растений, сохраняя влагу в тканях. Чтобы подготовить раствор, вам понадобятся:

  • 2 столовые ложки пищевой соды
  • 10 литров воды

Для приготовления раствора просто растворите соду в воде до полного рассеивания. Затем используйте распылитель для равномерного нанесения раствора на листву. При этом важно избегать попадания раствора на цветы, чтобы не нарушить процесс опыления.

Процедуру рекомендуется проводить в поздние часы, чтобы избежать солнечных ожогов на растениях. Не забывайте придерживаться указанных пропорций, так как избыток соды может привести к повреждениям и некротическим пятнам на листьях.

Уже через несколько дней после обработки вы сможете заметить положительные изменения: листья станут более упругими, а нормальный тургор вернется. Это, в свою очередь, приведет к более интенсивному цветению и повышению количества завязей.

Помимо обработки раствором соды, не менее важным является и правильный режим полива. В жаркую погоду рекомендуется поливать томаты каждый день или через день, исходя из условий засухи. На стадии цветения необходимо обеспечивать 5 литров воды на растение в теплице и 8 литров — на открытом грунте. 

Во время плодоношения частоту поливов можно уменьшить до 4-5 литров на куст раз в неделю, чтобы обеспечить равномерное созревание и избежать трещин на плодах.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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