Самые ароматные бархатцы: как выбрать сорт для защиты от насекомых

Красивый цветок — "ловец сада"

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Бархатцы, известные как «ловцы сада», являются одним из лучших растений для борьбы с вредителями, которое можно вырастить на своем участке. Их интенсивный аромат играет ключевую роль в отпугивании насекомых и вредителей, что делает их особенно ценными для садоводов. При выборе сорта бархатцев, важно остановиться на ароматных вариантах, так как современные гибриды не всегда обладают столь выраженным запахом.

Фото: commons.wikimedia.org by KENPEI, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бархатцы

Известно, что бархатцы эффективно борются с такими вредителями, как мухи, белокрылки, а также тли. Сильный запах этого растения также помогает отпугивать комаров и ос, что создает более комфортные условия для отдыха на свежем воздухе.

Бархатцы не только отпугивают насекомых благодаря своему аромату, но также обладают способностью вырабатывать полезные химические соединения из корней, что помогает бороться с нематодами, вредителями почвы. Однако для достижения наилучшего результата, бархатцы следует высаживать заранее, чтобы они успели подготовить почву к появлению других растений.

Эти цветы можно использовать как декоративные элементы в цветниках, они также прекрасно органично вписываются в овощные грядки и контейнерные посадки на солнечных участках. Бархатцы обладают устойчивостью в различных условиях, что делает их отличным компаньоном для многих культур.

Таким образом, бархатцы не только красивы, но и выступают естественными защитниками вашего сада, обеспечивая здоровье и защиту окружающим растениям. Они идеально подходят как для опытных садоводов, так и для новичков, стремящихся создать красивый и ухоженный участок.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

