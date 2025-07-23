Спасение от увядания: как одна обрезка лаванды изменит ваш участок навсегда

Как обрезать лаванду после цветения в июле

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

После цветения лаванды в июле, когда её фиолетовые соцветия начинают терять свою пышность, настало время для обрезки, которая поможет стимулировать второе цветение к середине августа. Правильная обрезка, выполненная в конце июля, может обеспечить здоровье растения и его гармоничное развитие.

Фото: commons.wikimedia.org by Laslovarga, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лаванда

Идеальное время для проведения обрезки — середина июля и начало августа, когда соцветия уже засохли или посерели. Ожидание дольше может привести к перерасходу ресурсов растения и снижению шансов на повторное цветение.

Шаровидная форма обрезки позволяет сосредоточить силу лаванды на восстановлении и предотвращает её деформацию. Удаляя треть растения, вы способствуете его аккуратному разветвлению, что приводит к омоложению куста и подготовке к новому цветению.

При обрезке важно срезать увядшие стебли выше зелёной листвы, избегая повреждений старой древесины, поскольку она не даст новых побегов. Используйте острые секаторы, дезинфицированные спиртом или кипятком, и следуйте линии роста листьев, создавая полусферическую форму. Молодые растения можно обрезать на высоте 10-15 см от стебля, взрослые — до 20 см.

Легкая обрезка сразу после цветения останавливает формирование семян и способствует появлению новых цветоносных стеблей, особенно у устойчивых сортов, таких как лаванда узколистная. Это позволяет растению быстро реагировать и зацвести уже в середине августа при условии тепла и умеренного полива.

Отказ от обрезки может привести к остарению растения, уменьшению его цветения и общей привлекательности. Появление семян истощает лавандан, что неблагоприятно сказывается на результате.

После обрезки рекомендуется обеспечивать умеренный полив, особенно если почва сухая, но избегать переувлажнения, так как лаванда не переносит избыточной влаги. Хороший дренаж почвы имеет первостепенное значение для предотвращения корневой гнили.

Таким образом, обрезка лаванды в конце июля — это необходимая мера для поддержания её здоровья и стимулирования повторного цветения.

Уточнения

Лава́нда (лат. Lavandula) — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae).

