Конец июля — это важный период для садоводов, который открывает новые возможности для расширения своего урожая. В это время года еще есть шанс вырастить несколько овощей, которые успеют созреть до наступления холодов.
Одним из самых популярных вариантов для посадки в конце июля являются морковь. Этот овощ отличается высоким вкусом и разнообразием сортов, которые можно выращивать: оранжевая, пурпурная, желтая и белая морковь. Также существуют круглые сорта, идеально подходящие для контейнерного выращивания.
Преимущества домашних овощей неоспоримы — они гораздо более ароматные и свежие, чем покупные. Кроме того, в июле почва прогрета, а дни становятся длиннее, что создает идеально щадящие условия для роста.
Кроме моркови, садоводы могут рассмотреть и другие культуры, такие как свёкла, редис и зеленые овощи. Эти растения успевают вырасти за оставшиеся до конца лета недели и смогут порадовать садоводов вкусными и полезными урожаями.
Таким образом, конец июля — это отличное время для активной работы в огороде. Садоводы могут воспользоваться этим моментом и закупить семена для того, чтобы порадовать себя и свою семью свежими овощами уже этой осенью.
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.