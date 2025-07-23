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Как добиться идеального урожая: вырастаем морковь и свёклу в конце июля

Что сажать в огороде в конце июля
1:26
Садоводство » Советы

Конец июля — это важный период для садоводов, который открывает новые возможности для расширения своего урожая. В это время года еще есть шанс вырастить несколько овощей, которые успеют созреть до наступления холодов.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

Одним из самых популярных вариантов для посадки в конце июля являются морковь. Этот овощ отличается высоким вкусом и разнообразием сортов, которые можно выращивать: оранжевая, пурпурная, желтая и белая морковь. Также существуют круглые сорта, идеально подходящие для контейнерного выращивания.

Преимущества домашних овощей неоспоримы — они гораздо более ароматные и свежие, чем покупные. Кроме того, в июле почва прогрета, а дни становятся длиннее, что создает идеально щадящие условия для роста.

Кроме моркови, садоводы могут рассмотреть и другие культуры, такие как свёкла, редис и зеленые овощи. Эти растения успевают вырасти за оставшиеся до конца лета недели и смогут порадовать садоводов вкусными и полезными урожаями.

Таким образом, конец июля — это отличное время для активной работы в огороде. Садоводы могут воспользоваться этим моментом и закупить семена для того, чтобы порадовать себя и свою семью свежими овощами уже этой осенью.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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