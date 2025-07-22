Как пробить отверстия в заборах и спасти ежей

Зачем сверлить забор в саду

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С наступлением тёплых месяцев садоводов призывают задуматься о необходимости пробивания отверстий в заборах, чтобы облегчить жизнь ежам, популяция которых существенно сократилась в последние годы. Ежи стали менее многочисленными из-за изменений в окружающей среде и современных подходов к садоводству и уходу за домами.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ домашний еж

Эти милые создания играют важную роль в экосистеме, помогая контролировать численность вредных насекомых, таких как жуки и гусеницы, которые могут угрожать садовым растениям. Садоводы могут помочь ежам, создавая им удобные условия для перемещения между участками.

Ежи способны преодолевать значительные расстояния в поисках пищи и укрытия. Однако сплошные заборы и стены затрудняют их передвижение, что сказывается на их способности находить пропитание и партнеров для размножения.

Пробив отверстия в заборе, садоводы могут создать безопасный проход для ежей между соседними участками, тем самым способствуя улучшению их условий жизни. Размеры отверстий могут быть небольшими, что делает процесс достаточно простым и доступным для любого садовода.

Также стоит рассмотреть возможность замены сплошных заборов на живые изгороди, которые будут не только обеспечивать доступ к садам для ежей, но и служить укрытием для других представителей дикой природы.

С заботой о природе и её обитателях, садоводы могут внести свой вклад в восстановление популяции ежей, повысив тем самым уровень биоразнообразия в своем районе и сделав свои сады более гармоничными и экологически безопасными.

Уточнения

Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных.

