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Как пробить отверстия в заборах и спасти ежей

Зачем сверлить забор в саду
1:44
Садоводство » Советы

С наступлением тёплых месяцев садоводов призывают задуматься о необходимости пробивания отверстий в заборах, чтобы облегчить жизнь ежам, популяция которых существенно сократилась в последние годы. Ежи стали менее многочисленными из-за изменений в окружающей среде и современных подходов к садоводству и уходу за домами. 

домашний еж
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
домашний еж

Эти милые создания играют важную роль в экосистеме, помогая контролировать численность вредных насекомых, таких как жуки и гусеницы, которые могут угрожать садовым растениям. Садоводы могут помочь ежам, создавая им удобные условия для перемещения между участками. 

Ежи способны преодолевать значительные расстояния в поисках пищи и укрытия. Однако сплошные заборы и стены затрудняют их передвижение, что сказывается на их способности находить пропитание и партнеров для размножения. 

Пробив отверстия в заборе, садоводы могут создать безопасный проход для ежей между соседними участками, тем самым способствуя улучшению их условий жизни. Размеры отверстий могут быть небольшими, что делает процесс достаточно простым и доступным для любого садовода.

Также стоит рассмотреть возможность замены сплошных заборов на живые изгороди, которые будут не только обеспечивать доступ к садам для ежей, но и служить укрытием для других представителей дикой природы. 

С заботой о природе и её обитателях, садоводы могут внести свой вклад в восстановление популяции ежей, повысив тем самым уровень биоразнообразия в своем районе и сделав свои сады более гармоничными и экологически безопасными.

Уточнения

Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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