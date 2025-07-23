Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как отпечатки древних людей изменили наше восприятие неандертальцев
Одержимая антибездельница: Литвинова назвала ментальную молодость секретом стройности
Лучшие рецепты свиной ножки: от парного мяса до нарезки на закуску — выберите свой вариант
Ночные крики кошек: что они могут означать и как помочь питомцу
Бутилированная вода, чистые руки, термическая обработка — и никаких отравлений
75-летний миллионер сыграл свадьбу с молодой сиделкой и внезапно скончался
Как улучшить контуры тела после потери веса: секреты массажа для идеальной фигуры
В Москве увеличилось количество новостроек: 146 многоквартирных домов учтено в 2025 году
Как похудеть, сжигая жир и не теряя мышечную массу, согласно науке

Как ромашка может спасти ваш отдых на природе от назойливых ос

Растение против ос на столе
1:57
Садоводство » Советы

С наступлением теплых месяцев многие из нас сталкиваются с проблемой ос, которые могут испортить отдых на природе или в саду. Вместо того чтобы прибегать к химическим средствам или традиционным методам, таким как сжигание кофе, которые часто оставляют неприятный запах, предлагаем эффективное и натуральное решение — ромашку.

Сколия (оса)
Фото: commons.wikimedia.org by Чарльз Дж. Шарп, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сколия (оса)

Как работает ромашка против ос?

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Pest Management Science, ромашка обладает уникальными свойствами, которые позволяют ей отпугивать ос. Ее ароматы способны перекрывать сладкие запахи пищи и напитков, тем самым не привлекая этих насекомых. Таким образом, простое наличие этого растения на столе или в саду поможет вам создать более комфортную атмосферу без назойливых «гостей».

Условия для успешного роста ромашки

Ромашка — это неприхотливое растение, которое легко вырастить даже новичку. Вот несколько советов по уходу за этим растением:

  • Местоположение: ромашка предпочитает солнечные или полутенистые участки.
  • Почва: для её выращивания необходима хорошо дренированная и рыхлая почва. Обязательно избегайте застоя воды, чтобы предотвратить гниение корней.

Как использовать ромашку?

Можно садить ромашку в цветочные горшки и ставить их на столах или возле зон для отдыха. Так вы не только добавите декоративный элемент в ваше пространство, но и создадите естественный барьер против ос. 

Выращивание ромашки — это отличный способ защитить себя и своих близких от назойливых ос этим летом. Применение натуропатических решений делает использование растений не только эффективным, но и приятным. Попробуйте высадить ромашку и наслаждайтесь теплыми вечерами без тревог!

Уточнения

О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
История, скрытая под шумом рынков: мегаполис, в котором прошлое — не экспонат, а сосед

Манила — не просто столица, а город, где китайские улицы, испанские дома и филиппинские рынки сливаются в одно удивительное место, полное контрастов.

Манила включена в список крупнейших мегаполисов Юго-Восточной Азии — гиды
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
23 июля: День китов и дельфинов, бой под Салтановкой и Майданек
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Автомобиль есть одно из величайших и полезнейших изобретений последнего времени… — писала газета Русский голос 23 июля 1907 года
Последние материалы
Новый Kia Sportage с панорамной крышей и кожей продаётся под заказ в РФ
Красивый цветок — "ловец сада"
Семья невесты Григория Лепса обладает состоянием, превышающим доходы артиста
Звезда Универа назвал женщин врагами общества: реакция пользователей
Кредитки предлагаются теперь без льготного периода: последние предложения от банков
Лучшее соотношение цены и моря: этот город Тосканы растёт в цене, но не теряет доступности
Эксперты рассказали, что происходит с мышцами, если перестать их тренировать
Тайны натриевых аккумуляторов: когда мы сможем на них рассчитывать
Новый центр в Лондоне начнёт изучать сознание животных
Лучшие идеи стрижек для длинных волос в 2025 году: от каскада до рваных концов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.