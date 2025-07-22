Дождь на горизонте, а вы до сих пор не успели покосить траву: подсказки, которые спасут ваш газон

Почему не стоит косить мокрую траву: советы по уходу за газоном

2:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Каждый из нас оказывался в ситуации, когда смотрел прогноз погоды и замечал, что на подходе дождь, и при этом вспоминал, что не успел подкосить траву на выходных. Косить мокрую траву – не самая лучшая идея, поэтому у вас возникает вопрос: стоит ли попробовать успеть покосить перед грозой? В конце концов, ваша трава выглядит довольно запущенной.

Фото: commons.wikimedia.org by Zach Dischner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мокрая трава

Почему не стоит косить мокрую траву?

Мокрая трава не срезается так аккуратно, как сухая, что может привести к неровному и некрасивому газону. Мокрые стебли часто застревают в косилке и образуют большие комья на траве. Кроме того, кошение после дождя может привести к грязи. Если почва слишком влажная, колеса косилки оставляют канавки на газоне, которые потом придется заделывать. Наконец, стрижка мокрой травы может увеличить риск появления грибковых заболеваний на вашем газоне.

Почему лучше косить до дождя?

Как уже упоминалось, сухая трава режется лучше, поэтому рекомендуется подождать до полудня, когда роса высохнет, прежде чем доставать косилку. Если ваш газон уже сильно зарос, лучше все-таки его покосить. Обрезка травы, особенно в жаркую погод, — это стресс. Хороший дождь поможет траве восстановиться после стрижки.

Как долго ждать после дождя?

Если жизнь вмешалась, и у вас нет времени на покос, ваш газон сможет пережить это. Просто убедитесь, что после дождя прошло достаточно времени. После легкого дождя можно косить примерно через 24 часа. Если дождь шёл несколько дней подряд, вам, вероятно, потребуется подождать дольше. Пройдите по газону через один-два дня. Если земля кажется мягкой и болотистой, подождите ещё, прежде чем косить.

Уточнения

Травяни́стые расте́ния также тра́вы, — жизненная форма высших растений с недолго живущими надземными побегами.

