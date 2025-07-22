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Земля — не обязательна: три водных растения, которые создадут атмосферу уюта и свежести в вашем доме

Как вырастить колеус и африканскую фиалку в воде: советы по уходу
1:41
Садоводство » Комнатные цветы

Многие из нас ищут способы добавить зелени в свои дома. Отличным решением могут стать водные растения, которые не требуют особого ухода и прекрасно смотрятся в любых интерьере. Эти виды легко адаптируются к жизни в воде, при этом они не нуждаются в земле и специальных субстратах.

Африканская фиалка
Фото: Мэделин Льюис by Дикий лес, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Африканская фиалка

Мы представляем вам три неприхотливых водных растения, которые станут ярким акцентом в вашем доме и помогут создать уютную атмосферу.

  1. Африканская фиалка: это растение с мелкими цветами ярких оттенков идеально чувствует себя при умеренной влажности и избегает прямых солнечных лучей. Размножить африканскую фиалку можно, поместив черенок в воду — быстро появятся корни, и растение будет расти в вашем доме.
  2. Колеус: популярное благодаря своим многоцветным листьям, колеус также отлично развивается в воде. Его корни быстро растут при размещении в контейнере с чистой водой. Важно лишь регулярно обновлять воду, и ваше растение будет радовать своим ярким обликом.
  3. Бегония: существует множество сортов бегоний, большинство из которых можно размножать в воде из листьев или черенков. Эти растения хорошо укореняются в водяной среде и требуют лишь достаточного количества света и тепла.

Благодаря минимальному уходу и декоративному эффекту водные растения подходят даже для тех, кто не имеет опыта в садоводстве. Добавьте зелени в свой интерьер с помощью этих трёх неприхотливых растений и наслаждайтесь свежестью и уютом в любое время года!

Уточнения

Ко́мнатная му́ха — вид короткоусых двукрылых из семейства настоящие мухи. Муха комнатная — распространённый синантропный организм. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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