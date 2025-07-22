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Лаванда перестала цвести? Важный момент, который все упускают

Советы по обрезке лаванды: как получить второе цветение в августе
1:46
Садоводство

После цветения лаванды в июле важно правильно обрезать её, чтобы стимулировать вторичное цветение в августе. Многие дачники не знают, как правильно это сделать, и часто упускают важные моменты.

Лаванда
Фото: commons.wikimedia.org by Promuovere, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лаванда

Правильная обрезка лаванды после цветения способствует не только второй волне цветения, но и поддержанию здоровья растения. Если вы хотите, чтобы ваша лаванда снова зацвела в августе, следуйте нескольким простым шагам.

Как правильно обрезать лаванду после цветения:

  1. Время обрезки. После того как лаванда отцветет, обрезайте её, чтобы стимулировать рост новых побегов. Обычно это делается в июле, но важно подождать, пока цветы полностью не увянут.
  2. Инструменты. Для обрезки используйте острые ножницы или садовые секаторы, чтобы не повредить стебли. Это позволит растению легче восстанавливаться и будет способствовать лучшему росту.
  3. Глубина обрезки. Обрезайте стебли примерно на треть, оставляя около 10 см от земли. Не стоит обрезать слишком сильно, чтобы не повредить старые древесные части растения.
  4. Удаление отцветших цветов. Удалите все отцветшие цветы, это помогает растению направить свою энергию на формирование новых побегов, а не на сохранение старых.
  5. Уход после обрезки. После обрезки лаванда нуждается в хорошем поливе, особенно в жаркие летние дни. Однако избегайте переувлажнения, так как лаванда не любит застой воды.

Обрезка лаванды в правильное время и с использованием правильной техники поможет ей не только зацвести во второй раз, но и укрепит её здоровье.

Уточнения

Лава́нда узколи́стная или Лаванда настоя́щая, или Лаванда колоси́стая, или Лаванда колоско́вая, или Лаванда ко́лосовая (лат. Lavándula angustifólia) — травянистое растение, вид рода Лаванда (Lavandula) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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