Храните помидоры в холодильнике? Тогда вы точно не хотите знать, что происходит с их вкусом

Фермер объясняет, почему хранение помидоров в холодильнике портит их качество

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фермер из Валенсии, Лахортетадебусси, раскрыл шокирующую правду о том, почему хранить помидоры в холодильнике — это почти то же самое, что выбросить их в мусорное ведро. В своем TikTok-канале он объяснил, почему мы теряем вкус и аромат, если помидоры попадают в холод.

Фото: commons.wikimedia.org by Manjithkaini из малаялам Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Томаты

Почему нельзя класть помидоры в холодильник

Прерывание процесса созревания

Бюсси подчеркивает, что холодильник останавливает естественное созревание помидоров. Когда их кладут в холод, этот процесс прерывается, и даже если помидоры достать и оставить при комнатной температуре, созревание не возобновится. В результате — теряется важная часть качества.

Бюсси подчеркивает, что холодильник останавливает естественное созревание помидоров. Когда их кладут в холод, этот процесс прерывается, и даже если помидоры достать и оставить при комнатной температуре, созревание не возобновится. В результате — теряется важная часть качества. Изменение текстуры

Вторая причина, по которой фермер против холодильников, заключается в текстуре. Холод разрушает клеточные стенки помидоров, из-за чего они теряют свою сочность и становятся меловыми или песочными на вкус.

Вторая причина, по которой фермер против холодильников, заключается в текстуре. Холод разрушает клеточные стенки помидоров, из-за чего они теряют свою сочность и становятся меловыми или песочными на вкус. Потеря аромата и вкуса

И вот самая важная причина — вкус. Помидоры теряют свой характерный аромат и вкус при хранении в холодильнике. Температуры ниже 10 градусов по Цельсию снижают выработку летучих соединений, которые ответственны за насыщенный вкус и запах помидоров. Эти ферменты отключаются, и результат — безвкусные, бесароматные помидоры.

Фермер настоятельно рекомендует: чтобы наслаждаться всеми качествами помидоров, их следует хранить при комнатной температуре, а не в холодильнике. В противном случае вы рискуете потерять не только текстуру, но и тот неповторимый вкус, который делает помидоры такими привлекательными.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

