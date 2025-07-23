Как сохранить свежесть фруктов в морозильнике? Один простой секрет, который мало кто знает

Как сохранить витамины при заморозке фруктов: советы от специалистов

3:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сбор урожая с собственного огорода — это не только радость, но и возможность запастись витаминными вкусностями на зиму. Заморозка — один из лучших способов сохранить свежесть и питательные вещества фруктов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeon Sang O, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ягоды годжи

Подготовка фруктов к заморозке

Выбор фруктов: для заморозки лучше использовать свежие, зрелые и целые фрукты без повреждений. Избегайте перезрелых или поврежденных плодов, так как они могут испортить вкус. Очистка и мойка: тщательно промойте фрукты под проточной водой, чтобы удалить грязь, пестициды и другие загрязнения. При необходимости очистите их от кожицы или удалите косточки (например, в персиках или вишне). Нарезка: в зависимости от типа плодов, нарежьте их на удобные порции. Например, клубнику можно оставить целой, а яблоки нарезать дольками или кубиками.

Процесс заморозки фруктов

Бланширование (по желанию): для некоторых фруктов, таких как персики или груши, рекомендуется бланширование — кратковременное кипячение в воде, а затем холодный погружной лёд. Это поможет сохранить цвет, текстуру и питательные вещества. Бланшируйте фрукты не более 2-3 минут, а затем быстро охладите в ледяной воде. Предварительная заморозка: чтобы избежать слипания фруктов, рассыпьте их в один слой на противне, застеленном пергаментной бумагой, и поместите в морозильник. Убедитесь, что фрукты не касаются друг друга. Замораживайте их в течение 2-4 часов, пока они не станет твердыми. Упаковка: переложите замороженные фрукты в пакеты для замораживания или герметичные контейнеры. Убедитесь, что из упаковки удалён как можно больше воздуха. Это предотвратит обледенение и потерю вкуса. Подпишите пакеты с указанием названия фрукта и даты заморозки. Хранение: храните замороженные фрукты при температуре -18°C или ниже. При соблюдении условий хранения они могут сохранять свои качества в течение 6-12 месяцев, в зависимости от типа фрукта.

Советы по заморозке разных фруктов

Ягоды: например, чернику можно замораживать сразу, не нарезая. Перед заморозкой их можно хорошо высушить на полотенце.

Клубника: удалите зелёный хвостик и, при желании, нарежьте на половинки или четверти.

Яблоки и груши: нарежьте на дольки, сбрызните лимонным соком (это предотвратит потемнение) и заморозьте.

Персики и абрикосы: подготовьте, нарежьте и удалите косточку. Бланшируйте и замораживайте.

Цитрусовые: целые или нарезанные, заморозьте наравне с коркой (просто поместите в пакет).

Использование замороженных фруктов

Замороженные фрукты можно использовать в различных блюдах: смузи, десерты, выпечка, салаты и даже как добавки в йогурт или каши. Не забудьте, что замороженные фрукты не следует размораживать перед готовкой, если планируете использовать их в выпечке или других горячих рецептах.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.





Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.

