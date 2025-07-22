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Чтобы кабачки не закончились — не давайте им вырасти: звучит как бред, но это метод, который работает

Как часто собирать кабачки и патиссоны для продления плодоношения
2:16
Садоводство

Опытные огородники давно знают, что регулярный сбор урожая — это ключ к богатому и продолжительному плодоношению. Но мало кто догадывается, насколько важна точная частота сбора кабачков и патиссонов. Эта, казалось бы, мелочь, на самом деле определяет, будет ли растение давать плоды до глубокой осени — или завершит свой цикл в середине лета.

Кабачки
Фото: commons.wikimedia.org by Alexei Hulsov (alex80), https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кабачки

Почему важна частота сбора

Игнорирование своевременного сбора плодов запускает механизм завершения вегетационного цикла. Переросший кабачок — это сигнал растению: "миссия выполнена".

Что происходит при редком сборе:

  • Крупные плоды тормозят развитие новых завязей.

  • Растение переключается на формирование семян, а не цветков.

  • Энергия расходуется не на рост, а на дозревание.

  • Вкусовые качества таких плодов резко ухудшаются.

Как правильно собирать кабачки и патиссоны

Частота

  • Собирать молодые плоды нужно каждые 2-3 дня.

  • Кабачки лучше срезать при длине 15-25 см.

  • Патиссоны - при диаметре 5-10 см.

Именно в этом возрасте овощи обладают нежной мякотью, тонкой кожицей и наилучшей кулинарной ценностью.

Техника сбора

  • Используйте острый и чистый нож или секатор.

  • Не вырывайте и не выкручивайте плоды — это повреждает плети.

  • Срезайте аккуратно, оставляя часть плодоножки.

Это уменьшает риск загнивания и защищает растение от инфекций.

Уход во время сбора

  • Осматривайте грядки регулярно — некоторые плоды прячутся под листьями.

  • Пропущенный кабачок за пару дней может превратиться в переросшего гиганта.

  • Систематический сбор предотвращает загнивание плодов на кусте.

Эффект от регулярного сбора

  • Стимулируется непрерывное образование новых завязей.

  • Растение получает сигнал: "нужно плодоносить дальше".

  • Куст остаётся здоровым, не перегруженным и продолжает развиваться.

Даже с наступлением прохладной погоды правильный ритм сбора позволяет получать свежие овощи до самых заморозков.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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