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Это средство не продаётся в магазинах, но на грядках творит настоящую магию

Кофейная гуща улучшает рост томатов, перцев, гортензий и голубики
3:52
Садоводство

Остатки утреннего кофе часто отправляются в мусор, а зря: кофейная гуща — это не просто отходы, а настоящий клад для садовода. В ней сохраняется целый комплекс микроэлементов, полезных для растений. Добавив её в почву, можно заметно улучшить состояние цветников, огорода и даже домашних горшков.

Грядка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грядка

Кто особенно любит кофейную подкормку

Лучше всего на кофе реагируют растения, предпочитающие кислую или слабокислую среду. В первую очередь — гортензии, азалии и рододендроны. После кофейной добавки они становятся пышнее, насыщеннее окрашены и дольше цветут.

В огороде особенно довольны томаты и перцы. Благодаря мягкому азоту в составе гущи, они растут равномерно, не "жируют" и не вытягиваются. Культура получает подпитку, не подвергаясь стрессу от избытка удобрений.

Корнеплоды — например, морковь и редис — становятся сочнее и слаще. Это заметно уже при первых сборах. А в дополнение кофейная гуща разрыхляет почву, делая её более воздухо- и водопроницаемой. Это важный плюс для всех культур.

Ягодные кустарники тоже в выигрыше

Голубика и клюква — настоящие фанаты кислых почв. Кофейная гуща помогает им не только получить питание, но и поддерживать нужную кислотность вокруг корней. Это особенно актуально в нейтральных или известковых грунтах, где такие кустарники часто страдают.

Подсыпав жмых под кусты, садоводы замечают: листья становятся темнее, ягоды — крупнее, а урожай стабильнее.

Комнатные растения — не исключение

Фикусы, папоротники, монстеры, диффенбахии — все они с благодарностью принимают кофейную добавку в почвосмесь. Листья становятся блестящими и насыщенно-зелёными, растение выглядит ухоженным и "довольным". Главное — не переборщить и тщательно перемешивать гущу с грунтом.

Как правильно использовать кофейную гущу

Перед применением гущу обязательно нужно подсушить. Влажный жмых может быстро покрыться плесенью, особенно в теплице или комнатных условиях. Лучше всего сушить её тонким слоем на бумаге или газете.

Затем — выбрать подходящий способ применения. Гущу можно:

  • рассыпать тонким слоем по поверхности и слегка вмельчить в почву;

  • добавить в компостную кучу;

  • смешать с мульчей или почвосмесью;

  • использовать как точечную подкормку под конкретные растения.

Рекомендуемая дозировка — около 100 грамм на квадратный метр раз в месяц. Этого достаточно, чтобы подкормить растения и не изменить кислотность почвы слишком резко.

Дополнительные бонусы: защита от вредителей

Кофейный аромат нравится не всем. Слизни и улитки избегают участков, где почва обрабатывалась гущей. Это делает кофейную добавку не только питательной, но и защитной. Безопасный и естественный репеллент прямо с кухни — без химии и затрат.

Простое решение, которое работает

Через 2-3 недели после применения можно заметить первые изменения: листья становятся ярче, рост ускоряется, растения выглядят крепче и бодрее. Особенно радует такой эффект тех, кто придерживается принципов органического земледелия. Без минеральных добавок, без лишних упаковок — просто переработанный кофе.

Кофейная гуща — это пример того, как неочевидные ресурсы превращаются в ценный инструмент садовода. Она не требует затрат, легко использовать, а результат говорит сам за себя.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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