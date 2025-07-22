Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клуб "Барыс" сменил главного тренера после 12-го места в Восточной конференции
Буревестники направляются в эпицентр шторма, избегая выноса на сушу
Крапива на участке укрепляет растения и защищает от вредителей
Удаление катализатора не влияет на расход масла — возможны проблемы в двигателе
Яблоко в сырниках делает блюдо воздушным и напоминающим выпечку
ЦБ сообщил о росте ипотечного портфеля банков на 0,7% в июне 2025 года
Сокращение площади озера Чад на 90% вызвало нехватку продовольствия и воды регионе
Рената Литвинова пьёт шампанское без подсчёта бокалов
Микробы CSP1-3, обнаруженные в глубокой почве, играют ключевую роль в очистке воды

Мечта о двойном урожае малины становится реальностью — главное не прозевать середину лета

Садоводы добиваются двойного урожая малины благодаря летней обрезке
4:06
Садоводство

Собрать два урожая малины за один сезон — мечта, которая легко превращается в реальность. Всё, что для этого нужно — правильно подойти к обрезке. И хотя многие дачники проводят её по привычке осенью или весной, настоящий "секретный" момент наступает гораздо раньше.

Малина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малина

Самое подходящее время — не осень и не весна

Для ремонтантных сортов, способных плодоносить дважды, решающее значение имеет обрезка в начале лета. Опыт показывает: максимальный эффект достигается, если прищипывать верхушки молодых побегов в середине июня, когда они вытянулись на 80-100 сантиметров.

Именно в этот момент малине нужно слегка подсказать, куда расти. Удаление 10-15 сантиметров с верхушки побега активирует боковое ветвление — а на этих новых ветках вскоре появятся цветочные почки.

Ключевой фактор — сроки

Если живёшь в северном регионе, действовать нужно быстрее: обрезку лучше провести на 5-7 дней раньше, чтобы куст успел вырастить боковые побеги и заложить ягоды до холодов. В тёплом климате, наоборот, можно чуть подождать — главное, чтобы между первой и второй волной плодоношения прошло около 6-8 недель.

Этот интервал соответствует естественному циклу малины и позволяет растению восстановиться после первого урожая.

Инструменты и техника: никаких случайных срезов

Обрезку лучше делать секатором с острым, чистым лезвием. Любая занесённая инфекция может обернуться проблемой. Срез делают под углом 45 градусов, строго над сильной почкой. Такая техника способствует быстрому заживлению и правильному развитию новых побегов.

После процедуры малине потребуется забота — и в первую очередь питание. Калий и фосфор особенно важны в этот период: они поддерживают образование бутонов и улучшают вкус будущих ягод. Если подкормить кусты сразу после обрезки, растения ответят активным ростом и мощным цветением.

Уход после обрезки: режим, без которого не будет результата

Полив должен быть стабильным, но не избыточным. Малина не выносит переувлажнения — корни начинают гнить, особенно при загущенной посадке. Идеальный вариант — мульча: органический слой из скошенной травы, соломы или опавших листьев поможет удержать влагу и защитить почву от перегрева.

Кстати, замульчированная почва реже трескается, а значит, меньше страдает от перепадов температуры.

Малина благодарит за правильную обрезку

Кусты, прошедшие такую прищипку, уже через месяц начинают формировать новые кисти. Именно они становятся основой второго, более позднего урожая. Ягоды на этих ветках, как правило, крупнее и ароматнее, потому что растение направляет питание строго по назначению.

Есть и ещё один момент: чтобы вторая волна урожая была действительно щедрой, важно заранее проредить кусты. Оптимально оставлять 8-10 сильных побегов на квадратный метр. Загущённые посадки плохо продуваются, а значит, чаще болеют и хуже плодоносят.

Дважды в сезон — реально

Ремонтантная малина способна плодоносить практически до самых заморозков. Но чтобы это случилось, ей нужно помочь в нужное время. Прищипка побегов в июне запускает целую цепочку: боковые ветки → цветочные кисти → поздние ягоды.

И если всё сделано правильно, то к началу августа куст уже снова в работе. Второй урожай можно собирать в сентябре, а в тёплую осень — даже в октябре.

Такой подход превращает малинник в настоящий конвейер. Не нужно увеличивать посадки или использовать стимуляторы — только обрезка в нужный момент, и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Деревни, где время остановилось: что скрывают китайские поселения, где нет магазинов и асфальта

Как выглядит жизнь, когда твой дом на отвесной скале, а до школы — по лестнице в облака? Реальные истории китайских деревень, где всё не так просто.

Китайские семьи продолжают жить в горных деревнях и домах, выдолбленных в скалах
Исследователи называют Гуанчжоу и Ухань ведущими промышленными центрами Китая
Пекин выходит за рамки времени: как столица Китая живёт в разных эпохах одновременно
Бицепс как у супергероя, трицепс как у скульптуры — и всё это не выходя из дома
Гуанчжоу: от туманного утра до ярких огней — как город с тысячелетней историей захватывает будущее
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Странные, лучше сказать, безобразные факты творятся на пункте №4 при 2-й трудколонии… — писала газета К трудовому общежитию 22 июля 1962 года
Хотя термометр показывал восемь градусов тепла, благодаря резкому ветру ощущался совсем осенний холод… — писала газета Новости дня 21 июля 1904 года
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
22 июля: День защитников неба Москвы, гамельнский крысолов и Треблинка
Последние материалы
Микробы CSP1-3, обнаруженные в глубокой почве, играют ключевую роль в очистке воды
Новая звезда в доме Азизы: котёнок Моника Беллуччи обрела дом
Мало мазута, низовок и медуз: рои украинской саранчи летят к курортам юга РФ
Долгий световой день и жара могут вызывать сезонную депрессию
Вьетнамские кальмары и осьминоги снова на пике популярности: рост на 14%
Как развод изменил Андрея Мерзликина: искренние размышления актёра
Фитнес-эксперт назвал три ключевых показателя эффективной тренировки: интенсивность, объем и частота
Правильный уход продлевает жизнь домашних животных на несколько лет
Садоводы добиваются двойного урожая малины благодаря летней обрезке
5 причин открыть для себя Лихтенштейн: чудеса альпийского княжества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.