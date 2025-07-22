Мечта о двойном урожае малины становится реальностью — главное не прозевать середину лета

Садоводы добиваются двойного урожая малины благодаря летней обрезке

4:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Собрать два урожая малины за один сезон — мечта, которая легко превращается в реальность. Всё, что для этого нужно — правильно подойти к обрезке. И хотя многие дачники проводят её по привычке осенью или весной, настоящий "секретный" момент наступает гораздо раньше.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Малина

Самое подходящее время — не осень и не весна

Для ремонтантных сортов, способных плодоносить дважды, решающее значение имеет обрезка в начале лета. Опыт показывает: максимальный эффект достигается, если прищипывать верхушки молодых побегов в середине июня, когда они вытянулись на 80-100 сантиметров.

Именно в этот момент малине нужно слегка подсказать, куда расти. Удаление 10-15 сантиметров с верхушки побега активирует боковое ветвление — а на этих новых ветках вскоре появятся цветочные почки.

Ключевой фактор — сроки

Если живёшь в северном регионе, действовать нужно быстрее: обрезку лучше провести на 5-7 дней раньше, чтобы куст успел вырастить боковые побеги и заложить ягоды до холодов. В тёплом климате, наоборот, можно чуть подождать — главное, чтобы между первой и второй волной плодоношения прошло около 6-8 недель.

Этот интервал соответствует естественному циклу малины и позволяет растению восстановиться после первого урожая.

Инструменты и техника: никаких случайных срезов

Обрезку лучше делать секатором с острым, чистым лезвием. Любая занесённая инфекция может обернуться проблемой. Срез делают под углом 45 градусов, строго над сильной почкой. Такая техника способствует быстрому заживлению и правильному развитию новых побегов.

После процедуры малине потребуется забота — и в первую очередь питание. Калий и фосфор особенно важны в этот период: они поддерживают образование бутонов и улучшают вкус будущих ягод. Если подкормить кусты сразу после обрезки, растения ответят активным ростом и мощным цветением.

Уход после обрезки: режим, без которого не будет результата

Полив должен быть стабильным, но не избыточным. Малина не выносит переувлажнения — корни начинают гнить, особенно при загущенной посадке. Идеальный вариант — мульча: органический слой из скошенной травы, соломы или опавших листьев поможет удержать влагу и защитить почву от перегрева.

Кстати, замульчированная почва реже трескается, а значит, меньше страдает от перепадов температуры.

Малина благодарит за правильную обрезку

Кусты, прошедшие такую прищипку, уже через месяц начинают формировать новые кисти. Именно они становятся основой второго, более позднего урожая. Ягоды на этих ветках, как правило, крупнее и ароматнее, потому что растение направляет питание строго по назначению.

Есть и ещё один момент: чтобы вторая волна урожая была действительно щедрой, важно заранее проредить кусты. Оптимально оставлять 8-10 сильных побегов на квадратный метр. Загущённые посадки плохо продуваются, а значит, чаще болеют и хуже плодоносят.

Дважды в сезон — реально

Ремонтантная малина способна плодоносить практически до самых заморозков. Но чтобы это случилось, ей нужно помочь в нужное время. Прищипка побегов в июне запускает целую цепочку: боковые ветки → цветочные кисти → поздние ягоды.

И если всё сделано правильно, то к началу августа куст уже снова в работе. Второй урожай можно собирать в сентябре, а в тёплую осень — даже в октябре.

Такой подход превращает малинник в настоящий конвейер. Не нужно увеличивать посадки или использовать стимуляторы — только обрезка в нужный момент, и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

