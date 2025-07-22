Сбор лука в идеальные сроки: когда перья желтеют и что с ними делать

Когда убирать лук с грядки

3:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Лук — одна из самых популярных овощных культур, которая занимает важное место в большинстве садов и огородов. Правильное время для сбора урожая — один из ключевых факторов, влияющих на качество и сохранность этого растения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чеснок на грядке

Основные признаки зрелости лука

Главное, на что следует обратить внимание при определении готовности лука к сбору — это его внешний вид и состояние. Вот несколько основных признаков, которые помогут понять, что лук пора убирать:

Сухие перья: когда луковые перья начинают желтеть и подсыхать, это первый признак, что лук готов к сбору. Через некоторое время они начинают сгибаться и ложиться на землю. Утолщение луковицы: зрелая луковица становится более объемной и плотной. Если вы заметили, что луковицы увеличились в размере и стали довольно тяжёлыми, это сигнал к сбору. Образование корней: если корни лука начинают отмирать, это означает, что растению больше не нужна влага и оно завершает свой вегетационный цикл. Увеличение срока вегетации: обычно лук собирают через 70-120 дней после посадки, в зависимости от сорта. Например, ранние сорта созревают быстрее, в то время как более поздние требуют больше времени.

Оптимальный срок для сбора лука

Временные рамки для уборки лука варьируются в зависимости от сорта и климатических условий. В общем случае, лук убирают в конце лета или начала осени, когда температура воздуха начинает снижаться.

Раннеспелые сорта

Эти сорта обычно убирают в конце июля — начале августа.

Если вы заметили, что листья желтеют и ложатся, значит, время сбора урожая близко.

Среднеспелые и позднеспелые сорта

Такие сорта обычно собирают в августе-сентябре.

Для позднеспелых сортов, таких как «Штутгартен Ризен», уборку проводят в сентябре, когда луковицы полностью созревают.

Как правильно убирать лук

Правильная техника сбора урожая не менее важна, чем определение времени. Вот шаги, которые следует соблюдать:

Погода: убирайте лук в сухую погоду, чтобы избежать гниения. Лучше всего делать это утром или вечером, когда температура ниже.

Использование инструмента: при помощи садовой вилы или лопаты осторожно подкопайте луковицы, не повреждая их. Делайте это осторожно, чтобы не повредить корни и сами луковицы.

Не тяните за перья: не стоит тянуть за перья, чтобы не повредить луковицу. Лучше целиком подковырнуть корень.

Сушка и хранение лука

После сбора урожая важно правильно подготовить лук к хранению:

Сушка: разместите собранный лук в тёплом и сухом месте на солнце или в хорошо проветриваемом помещении. Оставьте его на 1-2 недели до полного высыхания.

Стрижка: после сушки аккуратно отрежьте корни и перья, оставляя 2-3 см от луковицы. Это предотвратит попадание влаги и гниение.

Хранение: храните лук в контейнерах или сетках в прохладном, сухом и тёмном месте, чтобы избежать прогорклого запаха и гниения.

Уточнения

Лук - овощная культура рода растений семейства Амариллисовые.

