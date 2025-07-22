Сбор лука в идеальные сроки: когда перья желтеют и что с ними делать

Лук — одна из самых популярных овощных культур, которая занимает важное место в большинстве садов и огородов. Правильное время для сбора урожая — один из ключевых факторов, влияющих на качество и сохранность этого растения.
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Чеснок на грядке
Основные признаки зрелости лука
Главное, на что следует обратить внимание при определении готовности лука к сбору — это его внешний вид и состояние. Вот несколько основных признаков, которые помогут понять, что лук пора убирать:
Сухие перья: когда луковые перья начинают желтеть и подсыхать, это первый признак, что лук готов к сбору. Через некоторое время они начинают сгибаться и ложиться на землю.
Утолщение луковицы: зрелая луковица становится более объемной и плотной. Если вы заметили, что луковицы увеличились в размере и стали довольно тяжёлыми, это сигнал к сбору.
Образование корней: если корни лука начинают отмирать, это означает, что растению больше не нужна влага и оно завершает свой вегетационный цикл.
Увеличение срока вегетации: обычно лук собирают через 70-120 дней после посадки, в зависимости от сорта. Например, ранние сорта созревают быстрее, в то время как более поздние требуют больше времени.
Оптимальный срок для сбора лука
Временные рамки для уборки лука варьируются в зависимости от сорта и климатических условий. В общем случае, лук убирают в конце лета или начала осени, когда температура воздуха начинает снижаться.
Раннеспелые сорта
Эти сорта обычно убирают в конце июля — начале августа.
Если вы заметили, что листья желтеют и ложатся, значит, время сбора урожая близко.
Среднеспелые и позднеспелые сорта
Такие сорта обычно собирают в августе-сентябре.
Для позднеспелых сортов, таких как «Штутгартен Ризен», уборку проводят в сентябре, когда луковицы полностью созревают.
Как правильно убирать лук
Правильная техника сбора урожая не менее важна, чем определение времени. Вот шаги, которые следует соблюдать:
Погода: убирайте лук в сухую погоду, чтобы избежать гниения. Лучше всего делать это утром или вечером, когда температура ниже.
Использование инструмента: при помощи садовой вилы или лопаты осторожно подкопайте луковицы, не повреждая их. Делайте это осторожно, чтобы не повредить корни и сами луковицы.
Не тяните за перья: не стоит тянуть за перья, чтобы не повредить луковицу. Лучше целиком подковырнуть корень.
Сушка и хранение лука
После сбора урожая важно правильно подготовить лук к хранению:
Сушка: разместите собранный лук в тёплом и сухом месте на солнце или в хорошо проветриваемом помещении. Оставьте его на 1-2 недели до полного высыхания.
Стрижка: после сушки аккуратно отрежьте корни и перья, оставляя 2-3 см от луковицы. Это предотвратит попадание влаги и гниение.
Хранение: храните лук в контейнерах или сетках в прохладном, сухом и тёмном месте, чтобы избежать прогорклого запаха и гниения.
Уточнения
Лук - овощная культура рода растений семейства Амариллисовые.