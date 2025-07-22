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Сбор лука в идеальные сроки: когда перья желтеют и что с ними делать

Когда убирать лук с грядки
3:24
Садоводство » Советы

Лук — одна из самых популярных овощных культур, которая занимает важное место в большинстве садов и огородов. Правильное время для сбора урожая — один из ключевых факторов, влияющих на качество и сохранность этого растения. 

Чеснок на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чеснок на грядке

Основные признаки зрелости лука

Главное, на что следует обратить внимание при определении готовности лука к сбору — это его внешний вид и состояние. Вот несколько основных признаков, которые помогут понять, что лук пора убирать:

  1. Сухие перья: когда луковые перья начинают желтеть и подсыхать, это первый признак, что лук готов к сбору. Через некоторое время они начинают сгибаться и ложиться на землю.
  2. Утолщение луковицы: зрелая луковица становится более объемной и плотной. Если вы заметили, что луковицы увеличились в размере и стали довольно тяжёлыми, это сигнал к сбору.
  3. Образование корней: если корни лука начинают отмирать, это означает, что растению больше не нужна влага и оно завершает свой вегетационный цикл.
  4. Увеличение срока вегетации: обычно лук собирают через 70-120 дней после посадки, в зависимости от сорта. Например, ранние сорта созревают быстрее, в то время как более поздние требуют больше времени.

Оптимальный срок для сбора лука

Временные рамки для уборки лука варьируются в зависимости от сорта и климатических условий. В общем случае, лук убирают в конце лета или начала осени, когда температура воздуха начинает снижаться.

Раннеспелые сорта

  • Эти сорта обычно убирают в конце июля — начале августа.
  • Если вы заметили, что листья желтеют и ложатся, значит, время сбора урожая близко.

Среднеспелые и позднеспелые сорта

  • Такие сорта обычно собирают в августе-сентябре.
  • Для позднеспелых сортов, таких как «Штутгартен Ризен», уборку проводят в сентябре, когда луковицы полностью созревают.

Как правильно убирать лук

Правильная техника сбора урожая не менее важна, чем определение времени. Вот шаги, которые следует соблюдать:

  • Погода: убирайте лук в сухую погоду, чтобы избежать гниения. Лучше всего делать это утром или вечером, когда температура ниже.
  • Использование инструмента: при помощи садовой вилы или лопаты осторожно подкопайте луковицы, не повреждая их. Делайте это осторожно, чтобы не повредить корни и сами луковицы.
  • Не тяните за перья: не стоит тянуть за перья, чтобы не повредить луковицу. Лучше целиком подковырнуть корень.

Сушка и хранение лука

После сбора урожая важно правильно подготовить лук к хранению:

  • Сушка: разместите собранный лук в тёплом и сухом месте на солнце или в хорошо проветриваемом помещении. Оставьте его на 1-2 недели до полного высыхания.
  • Стрижка: после сушки аккуратно отрежьте корни и перья, оставляя 2-3 см от луковицы. Это предотвратит попадание влаги и гниение.
  • Хранение: храните лук в контейнерах или сетках в прохладном, сухом и тёмном месте, чтобы избежать прогорклого запаха и гниения.

Уточнения

Луковощная культура рода растений семейства Амариллисовые.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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