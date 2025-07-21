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Что посеять в августе: список культур для второго урожая

Идеальный список культур для посева в августе
3:48
Садоводство » Советы

Август — это не только время сбора урожая, но и отличная возможность подготовить почву для второго урожая. Многие садоводы забывают о том, что в конце лета еще можно сеять ряд культур, которые полноценно расцветут и дадут урожай с наступлением осени. Независимо от того, имеете ли вы большой участок или небольшой огород, есть множество растений, которые можно посеять в августе.

петрушка
Фото: pxhere
петрушка

Почему стоит сеять в августе?

Сеять в августе имеет несколько преимуществ:

  • Удлинение вегетационного периода: летние месяцы позволяют растениям быстрее развиваться и набирать силу в сравнении с весенними посадками.
  • Меньшая конкуренция: в этом месяце садоводы начинают убирать основное количество культур, что уменьшает конкуренцию за свет и воду.
  • Холодостойкие овощи: существует множество культур, которые хорошо переносят низкие температуры и могут быть собраны поздней осенью или даже в начале зимы.

Что можно посеять в августе?

Вот список культур, которые хорошо подходят для посева в августе:

Морковь

Морковь — одна из основных корнеплодных культур, которую можно сеять в августе. Сеять её можно до середины месяца. Поздние сорта моркови способны пережить легкие заморозки и могут быть собраны поздней осенью.

Редис

Редис — культура скороспелая и холодостойкая. Его можно сеять в начале августа, чтобы собрать урожай в конце месяца. Выбирайте поздние сорта, которые лучше хранятся.

Шпинат

Шпинат прекрасно растет в прохладную погоду, поэтому его можно высевать в августе. Он быстро всходит и дает богатый урожай зеленых листьев, который можно использовать в салатах и других блюдах.

Петрушка и укроп

Эти зеленные культуры можно сеять в августе для осеннего сбора. Они довольно устойчивы к холодам и могут пережить даже легкие заморозки. Укроп можно использовать свежим, а петрушку — в сушеном виде зимой.

Капуста

Если климат позволяет, в августе можно сеять белокочанную капусту. Подходят сорта, которые могут развиваться при более низких температурах. Например, позднеспелые сорта становятся даже более сладкими после заморозков.

Цикорий

Цикорий отлично подходит для посева в августе. Он может давать не только листья, но и корни, которые используются в кулинарии. Поздний посев позволит вам наслаждаться хрустящими листьями вплоть до поздней осени.

Фасоль

Поздняя фасоль хорошо растет в теплом августе и может давать урожай до начала заморозков. Сеять фасоль можно до середины месяца, чтобы она успела вызреть.

Репа

Репа — это морозоносная культура, которая развивается быстро и хорошо растет в условиях холодной погоды. Ее можно сеять с начала августа до середины месяца.

Как правильно сеять?

  • Подготовка почвы: обязательно очистите участок от сорняков и перекопайте землю, внося компост или перегной для улучшения плодородия.
  • Соблюдение сроков: обратите внимание на климатические условия вашего региона и выбирайте сорта, которые подходят для позднего посева.
  • Поддерживайте влажность: при посеве в августе важно следить за уровнем влажности почвы, поскольку август может быть жарким.

Август — отличное время для закладки второго урожая. Не упустите возможность вырастить дополнительные овощи и зелень, которые украсят ваш стол и добавят витаминов в ваш рацион. 

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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