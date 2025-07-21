Что посеять в августе: список культур для второго урожая

Август — это не только время сбора урожая, но и отличная возможность подготовить почву для второго урожая. Многие садоводы забывают о том, что в конце лета еще можно сеять ряд культур, которые полноценно расцветут и дадут урожай с наступлением осени. Независимо от того, имеете ли вы большой участок или небольшой огород, есть множество растений, которые можно посеять в августе.
Сеять в августе имеет несколько преимуществ:
Вот список культур, которые хорошо подходят для посева в августе:
Морковь — одна из основных корнеплодных культур, которую можно сеять в августе. Сеять её можно до середины месяца. Поздние сорта моркови способны пережить легкие заморозки и могут быть собраны поздней осенью.
Редис — культура скороспелая и холодостойкая. Его можно сеять в начале августа, чтобы собрать урожай в конце месяца. Выбирайте поздние сорта, которые лучше хранятся.
Шпинат прекрасно растет в прохладную погоду, поэтому его можно высевать в августе. Он быстро всходит и дает богатый урожай зеленых листьев, который можно использовать в салатах и других блюдах.
Эти зеленные культуры можно сеять в августе для осеннего сбора. Они довольно устойчивы к холодам и могут пережить даже легкие заморозки. Укроп можно использовать свежим, а петрушку — в сушеном виде зимой.
Если климат позволяет, в августе можно сеять белокочанную капусту. Подходят сорта, которые могут развиваться при более низких температурах. Например, позднеспелые сорта становятся даже более сладкими после заморозков.
Цикорий отлично подходит для посева в августе. Он может давать не только листья, но и корни, которые используются в кулинарии. Поздний посев позволит вам наслаждаться хрустящими листьями вплоть до поздней осени.
Поздняя фасоль хорошо растет в теплом августе и может давать урожай до начала заморозков. Сеять фасоль можно до середины месяца, чтобы она успела вызреть.
Репа — это морозоносная культура, которая развивается быстро и хорошо растет в условиях холодной погоды. Ее можно сеять с начала августа до середины месяца.
Август — отличное время для закладки второго урожая. Не упустите возможность вырастить дополнительные овощи и зелень, которые украсят ваш стол и добавят витаминов в ваш рацион.
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