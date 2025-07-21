Жительница Дордони собрала помидор весом 1,5 кг — рекорд

Огромный помидор весом 1,529 кг

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Элия, жительница Лакропта, в субботу в своем саду собрала огромный помидор весом 1 килограмм 529 граммов. Это её личный рекорд, и сезон обещает быть удачным.

Фото: https://flickr.com/photos/37411274@N02/4975893880 by Mason Masteka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Томаты, помидоры

Каждый год Элия собирает семена с самого большого помидора, чтобы пересадить их на следующий год и получить еще более крупные плоды.

"Обычно я собираю помидоры весом около 1 килограмма 100 или 1 килограмма 300... Но вот это! Я собрала два ящика из сада для заготовок, и увидела на кусте помидор. Подумала: "Этот действительно большой!" — улыбается садовод.

Элия положила сердцевидный помидор на весы, и это действительно рекорд: помидор весит 1 килограмм и 529 граммов. Говорят, что его нужно держать обеими руками, чтобы не уронить. По словам мамы семейства, сезон уже обещает быть отличным — она уже собрала много больших помидоров, которые дозрели благодаря солнцу в последние недели.

Стоит отметить, что у Элии есть своя технология для выращивания крупных помидоров. "ICI Périgord" даже встречались с её мужем несколько лет назад, чтобы узнать их секрет.

"Каждый год я сохраняю семена от самого большого помидора, который у меня в саду. В январе мы сажаем их у окна в доме, потому что на улице холодно. Затем в конце марта — начале апреля мы пересаживаем и высаживаем в грунт. Мы добавляем навоз, крапиву, поливаем, и на этом все — дальше пусть природа сама делает своё дело," — рассказывает она.

Элия выращивает большие помидоры, так как у неё большая семья. Благодаря плодам своего урожая она готовит банки томатного соуса, который хватает на весь год.

Фото используется в качестве иллюстрации.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

