Картофель как из магазина: что нужно сделать, чтобы клубни были большими и вкусными

Применение стимуляторов роста и удобрений помогает получить здоровый картофель

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание здорового и крупного картофеля — задача не из легких. Но с правильным подходом и применением эффективных методов можно добиться отличного урожая. Рассмотрим несколько проверенных хитростей, которые помогут вам вырастить картошку мечты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Картошка

Подготовка клубней

Чтобы картофель дал хороший урожай, важно заранее подготовить клубни. Процесс начинается за 3-4 недели до высадки. Для этого клубни рассыпают по таре и оставляют на свету, чтобы они начали прорастать. В это время можно использовать стимуляторы роста, такие как НВ-101, "БИОстим" или "Старт", которые ускорят процесс проращивания.

Обработка почвы

Перед тем как посадить пророщенные клубни в землю, не забывайте обработать почву. Это поможет создать оптимальные условия для роста картофеля. За 3-6 дней до посадки почву можно обработать препаратом "Метаризин" — для этого на 10 литров воды добавляют 5-10 г средства. Это защитит картошку от различных заболеваний и обеспечит хорошее развитие корней.

Внесение удобрений

Не менее важно позаботиться о внесении удобрений. Препарат "ОМУ Картофельное" или "Фертика Картофельное" пользуется популярностью среди огородников. Эти удобрения помогут картофелю получить необходимые питательные вещества. Внесите их прямо в посадочные лунки, чтобы укрепить растения с самого начала.

Борьба с фитофторой и повышение урожайности

Чтобы повысить урожайность, а также бороться с фитофторой, необходимо опрыскивать картофель специальными средствами, такими как "Эмикс Универсал". Это средство разработано специально для таких целей и значительно улучшает качество урожая. Опрыскивание проводится после окучивания картофеля, чтобы укрепить растения и уменьшить риск заболеваний.

Обработка после сбора урожая

После того как картофель будет собран, не забудьте обработать огород для профилактики заболеваний и улучшения качества почвы. Для этого снова используйте "Метаризин" — 5-10 г средства на 5 литров воды. Это поможет подготовить землю к следующему сезону и улучшить её плодородие.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

