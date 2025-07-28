Секреты богатого урожая: как подкормка поможет вам вырастить огромные луковицы

Пекарские дрожжи с сахаром способствуют быстрому росту луковиц

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для того чтобы лук стал действительно крупным и сочным, как минимум размером с кулак, важно не только правильно ухаживать за ним, но и обеспечить нужные подкормки в нужное время. В июне, когда культура завершает формирование побегов, вся энергия растения направляется на рост луковицы. В этот период особенно важны калий и фосфор.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лук

Чем подкормить лук для роста

Минеральные удобрения. Чтобы поддержать рост лука в это время, вносят смесь из:

200 г доломитовой муки

200 г древесной золы

200 г монофосфата калия

Эти вещества помогут растению быстрее расти, а также улучшат структуру почвы.

Минеральный премикс для кур. В качестве дополнительного удобрения можно использовать 1 кг минерального премикса для кур-несушек. Он насытит почву необходимыми микроэлементами.

После внесения удобрений обязательно поливайте грядки обильно чистой водой. Это поможет растениям усвоить все полезные вещества.

Натуральные методы подкормки

Раствор с золой. Для удобрения можно использовать раствор из 200 г золы на 2 литра воды. Это средство насытит растения полезными микроэлементами, а также поможет избавиться от некоторых вредителей. Подкормка с дрожжами. Интересный способ — использовать пекарские дрожжи. Для этого растворите 200 г дрожжей в 3 литрах воды, добавьте 2 столовые ложки сахара. Дайте настояться несколько часов, затем разводите удобрение с водой в пропорции 1:2 и поливайте лук.

Эти способы помогут ускорить рост луковиц и сделать их крупными и сочными. Не забывайте, что правильное питание — залог хорошего урожая!

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

