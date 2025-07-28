Секреты богатого урожая: как подкормка поможет вам вырастить огромные луковицы

Для того чтобы лук стал действительно крупным и сочным, как минимум размером с кулак, важно не только правильно ухаживать за ним, но и обеспечить нужные подкормки в нужное время. В июне, когда культура завершает формирование побегов, вся энергия растения направляется на рост луковицы. В этот период особенно важны калий и фосфор.
Минеральные удобрения. Чтобы поддержать рост лука в это время, вносят смесь из:
Эти вещества помогут растению быстрее расти, а также улучшат структуру почвы.
Минеральный премикс для кур. В качестве дополнительного удобрения можно использовать 1 кг минерального премикса для кур-несушек. Он насытит почву необходимыми микроэлементами.
После внесения удобрений обязательно поливайте грядки обильно чистой водой. Это поможет растениям усвоить все полезные вещества.
Раствор с золой. Для удобрения можно использовать раствор из 200 г золы на 2 литра воды. Это средство насытит растения полезными микроэлементами, а также поможет избавиться от некоторых вредителей.
Подкормка с дрожжами. Интересный способ — использовать пекарские дрожжи. Для этого растворите 200 г дрожжей в 3 литрах воды, добавьте 2 столовые ложки сахара. Дайте настояться несколько часов, затем разводите удобрение с водой в пропорции 1:2 и поливайте лук.
Эти способы помогут ускорить рост луковиц и сделать их крупными и сочными. Не забывайте, что правильное питание — залог хорошего урожая!
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.