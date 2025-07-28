Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летний Санкт-Петербург: Исаакиевский собор и прогулки по воде — рекомендации туристических агентств
Как быстро отремонтировать шланг для душа: пошаговая инструкция по ремонту
Семейный праздник: Боярская удивила поклонников, показав лица детей
Как спасти смородину от мучнистой росы: советы агрономов по обработке и уходу
Японские исследования: интервальная ходьба дает лучшие результаты, чем 10 000 шагов
Леопард мстит гиенам, ворует львов и карает врагов саванны
PayPal позволит принимать криптовалюты: мгновенные транзакции для бизнеса
Большие и сильные ноги: как их накачать, рассказал Мистер Олимпия
Пейте кофе для здоровья: 2-3 чашки в день снижают риск смерти при сидячей работе

Малина под яблоней: выгодный союз или скрытая угроза для двух культур

Малина под яблоней теряет вкус и аромат из-за плотной тени
2:05
Садоводство

Садоводы часто задаются вопросом: можно ли высаживать малину под яблоней или лучше держать эти культуры подальше друг от друга? Мнения на этот счет расходятся, но существуют несколько ключевых факторов, которые стоит учитывать перед принятием решения.

Яблоня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яблоня

Преимущества посадки малины под яблоней

В жарких регионах малина может хорошо расти в тени молодых яблонь. Легкое притенение помогает защитить её от палящего солнца, уменьшая стресс и сохраняя здоровье растений. Особенно это актуально для молодых саженцев, которые чувствуют себя комфортнее под защитой дерева.

Кроме того, малина может служить живым мульчирующим слоем, который помогает удерживать влагу в почве и препятствует росту сорняков. Для садоводов это реальное преимущество, особенно в засушливые периоды.

Проблемы совместной посадки

Однако, как только яблоня взрослеет и её крона становится более раскидистой, возникает проблема с излишней тенью. Для светолюбивой малины это становится настоящим вызовом. Кусты начинают вытягиваться, плоды становятся кислее и менее ароматными. Это одна из причин, почему многие садоводы против такого соседства.

К тому же, корни малины и яблони конкурируют за влагу и питательные вещества в почве, особенно в засушливые периоды или на бедных грунтах. Корневища малины могут проникать в приствольный круг яблони, усложняя уход за деревом и вызывая необходимость частой прополки.

Сложности ухода и сбора урожая

Заросли малины могут затруднить проведение важнейших агротехнических мероприятий, таких как рыхление почвы и внесение удобрений. Кроме того, сбор яблок в таких условиях превращается в настоящую задачу. Яблоки, падающие в колючие заросли, найти сложно, а процесс сбора чреват травмами и повреждением как плодов, так и самих ягод малины.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
США и Европа подписали историческое соглашение о торговле, но есть нюансы Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Летний Санкт-Петербург: Исаакиевский собор и прогулки по воде — рекомендации туристических агентств
Как быстро отремонтировать шланг для душа: пошаговая инструкция по ремонту
Семейный праздник: Боярская удивила поклонников, показав лица детей
Как спасти смородину от мучнистой росы: советы агрономов по обработке и уходу
Японские исследования: интервальная ходьба дает лучшие результаты, чем 10 000 шагов
Леопард мстит гиенам, ворует львов и карает врагов саванны
PayPal позволит принимать криптовалюты: мгновенные транзакции для бизнеса
Малина под яблоней теряет вкус и аромат из-за плотной тени
Большие и сильные ноги: как их накачать, рассказал Мистер Олимпия
Пейте кофе для здоровья: 2-3 чашки в день снижают риск смерти при сидячей работе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.