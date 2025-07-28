Малина под яблоней: выгодный союз или скрытая угроза для двух культур

Малина под яблоней теряет вкус и аромат из-за плотной тени

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводы часто задаются вопросом: можно ли высаживать малину под яблоней или лучше держать эти культуры подальше друг от друга? Мнения на этот счет расходятся, но существуют несколько ключевых факторов, которые стоит учитывать перед принятием решения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Яблоня

Преимущества посадки малины под яблоней

В жарких регионах малина может хорошо расти в тени молодых яблонь. Легкое притенение помогает защитить её от палящего солнца, уменьшая стресс и сохраняя здоровье растений. Особенно это актуально для молодых саженцев, которые чувствуют себя комфортнее под защитой дерева.

Кроме того, малина может служить живым мульчирующим слоем, который помогает удерживать влагу в почве и препятствует росту сорняков. Для садоводов это реальное преимущество, особенно в засушливые периоды.

Проблемы совместной посадки

Однако, как только яблоня взрослеет и её крона становится более раскидистой, возникает проблема с излишней тенью. Для светолюбивой малины это становится настоящим вызовом. Кусты начинают вытягиваться, плоды становятся кислее и менее ароматными. Это одна из причин, почему многие садоводы против такого соседства.

К тому же, корни малины и яблони конкурируют за влагу и питательные вещества в почве, особенно в засушливые периоды или на бедных грунтах. Корневища малины могут проникать в приствольный круг яблони, усложняя уход за деревом и вызывая необходимость частой прополки.

Сложности ухода и сбора урожая

Заросли малины могут затруднить проведение важнейших агротехнических мероприятий, таких как рыхление почвы и внесение удобрений. Кроме того, сбор яблок в таких условиях превращается в настоящую задачу. Яблоки, падающие в колючие заросли, найти сложно, а процесс сбора чреват травмами и повреждением как плодов, так и самих ягод малины.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

