Секреты садоводов: когда Луна подскажет, что сажать, а когда – просто отдыхать

Астролог Асеева раскрывает секреты успешных посадок по Луне в июле и августе

Лето — идеальное время для того, чтобы посадить второй урожай, но только если учитывать лунный календарь. Астролог Жанна Асеева дала несколько важных рекомендаций для садоводов и огородников на остаток лета.

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Лунный календарь: секреты успешных посадок

Проверенные веками циклы Луны могут сильно повлиять на рост и развитие растений. Например, в дни, когда Луна находится в знаке Рака (23 июля и 19-20 августа), лучше всего сажать влаголюбивые растения, декоративные культуры, а также делать прививки и обрезку. Однако в эти дни не стоит заниматься посадкой высоких растений или обрезкой сухих веток у фруктовых деревьев.

Когда Луна в Деве (27-28 июля, 24-25 августа), это идеальные дни для посадки деревьев, нуждающихся в высоте, а также для высаживания быстрорастущих кустарников и живых изгородей. Луна в этом знаке благоприятно влияет на все растения, особенно на комнатные и балконные растения, которые будут меньше болеть после пересадки.

Какие дни для посадки растений считаются удачными

Астролог акцентирует внимание на 6-7 августа, когда Луна будет в Козероге. Это период для работы с корнеплодами и зимними овощами, а также для борьбы с вредителями и пересадки деревьев. В свою очередь, 15-16 августа, когда Луна в Тельце, — идеальные дни для пересадки всех видов корнеплодов, деревьев и кустарников.

Когда работать с почвой и бороться с вредителями

Если вы хотите провести обработку почвы, прополку или опрыскивание растений от болезней, обратите внимание на 21-22 июля, когда Луна будет в Близнецах. А вот 25-26 июля и 21 августа, когда Луна в Льве, подходят для обрезки сухих веток и ухода за растениями, не требующими слишком много воды.

Нейтральные дни для садоводов

Не забывайте, что 29-31 июля и 26-27 августа, когда Луна в Весах, также предоставляют хорошие условия для пересадки, пикировки рассады и посева цветущих растений, ягодных кустарников и лекарственных трав.

Летние лунные циклы становятся вашим помощником в садовых и огородных делах, если точно следовать рекомендациям астролога, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Садово́дство — отрасль растениеводства, занимающаяся возделыванием многолетних плодовых или ягодных культур для получения фруктов, ягод и орехов (плодоводство); и выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).

