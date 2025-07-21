Желтые завязи на огурцах — первый сигнал беды: срочные действия для предотвращения катастрофы

Подкормка огурцов калием и бором от желтых завязей — советы эксперта

3:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Теплица, которая обещала горы свежих и хрустящих огурцов, вдруг превращается в место, где завязи массово желтеют и опадают. Это может быть настоящим кошмаром для огородников, ведь такие проблемы ставят под угрозу весь урожай. Почему это происходит и что делать, чтобы исправить ситуацию?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огурцы

Основные причины желтения завязей

Основная причина пожелтения завязей и их опадения в разгар лета — острый дефицит ключевых питательных веществ. Растения, не получающие достаточного питания, просто избавляются от лишней нагрузки, оставляя только самые сильные завязи.

Жара и перепады температур в июле создают экстремальные условия для роста огурцов. В таких условиях даже хорошо подготовленная почва не может полностью удовлетворить потребности растения в питательных веществах. Особенно важны два элемента: калий и бор.

Дефицит калия

Калий — это элемент, который отвечает за сокодвижение и формирование качественных плодов. Его дефицит проявляется в пожелтении краёв листьев и опадении завязей. Без достаточного количества калия огурцы не могут нормально развиваться и плодоносить.

Дефицит бора

Второй важный элемент — бор, необходимый для полноценного опыления и развития завязей. Без бора завязи не могут развиваться, а также начинают желтеть и опадать.

Как помочь огурцам: подкормки в июле

Подкормка калиевой селитрой

Стандартные комплексные удобрения часто не решают проблему в жаркое время года, поэтому требуется быстрая и адресная помощь через полив.

Оптимальное решение — это подкормка калиевой селитрой. Это удобрение сочетает в себе необходимые азот и калий, что помогает восполнить дефицит важных элементов.

Пропорции: на ведро воды (10 литров) растворить одну столовую ложку калиевой селитры.

Как поливать: раствор нужно влить строго под корень, расходуя примерно литр на одно взрослое растение. Полив этим раствором проводите один раз в 7-10 дней, заменяя обычное увлажнение.

Подкормка борной кислотой

Для восполнения дефицита бора можно использовать борную кислоту, которая способствует нормальному развитию завязей.

Пропорции: 2-3 грамма борной кислоты растворить в небольшом количестве горячей воды.

Как поливать: затем добавить раствор в ведро (10 литров) тёплой воды и аккуратно опрыскать листья и завязи огурцов ранним утром или вечером.

Одной такой подкормки в июле обычно бывает достаточно, чтобы устранить дефицит бора.

Регулярный полив

Между подкормками важно проводить регулярный полив чистой водой. Однако не забывайте, что переувлажнение так же опасно, как и засуха, особенно в условиях высоких температур. Поливать нужно умеренно, чтобы не создать избыточную влажность, которая может привести к загниванию корней.

Результаты правильного ухода

Своевременное внесение калия и бора через полив и опрыскивание может кардинально изменить ситуацию в вашей теплице. Завязи перестают желтеть, начинают активно развиваться, а растения укрепляются, что позволяет гарантировать вам долгожданный урожай.

Если вы следуете этим рекомендациям и регулярно контролируете состояние растений, проблемы с желтеющими завязями уйдут, а огурцы будут радовать вас отличным вкусом и количеством.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

