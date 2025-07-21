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Думали, что яблоня - хороший сосед? Узнайте, как она может вытянуть все соки из вашего сада

Совместная посадка малины и яблони вызывает конкуренцию за влагу и питание
3:42
Садоводство

Соседство малины и яблони вызывает споры среди садоводов на протяжении многих лет. Вопрос, стоит ли сажать эти растения рядом, имеет как сторонников, так и противников. Рассмотрим все преимущества и недостатки такого соседства.

Малина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малина

Когда малина может расти под яблоней

Молодые яблони с ажурной кроной могут создать идеальные условия для малины, особенно в жарких климатах. Легкая тень от дерева помогает защитить нежные побеги малины от палящего солнца, снижая стресс на растении. В таких условиях малина чувствует себя гораздо комфортнее, особенно в жаркие летние месяцы.

Однако такая гармония возможна только с молодыми деревьями, чья крона не слишком плотная. С возрастом яблоня растет, и её тень становится более густой, что уже не лучшим образом влияет на малина. Важно помнить, что малина — светолюбивое растение, и чрезмерная тень будет способствовать её вытягиванию и снижению урожайности.

Проблемы с питанием и влагой

Почва вокруг яблони и малины может стать настоящим полем битвы за ресурсы. Малина имеет поверхностную корневую систему, которая активно конкурирует с корнями яблонь за влагу и питательные вещества. Особенно остро эта проблема возникает в засушливые периоды или на бедных грунтах. В такие моменты недостаток воды и минералов может стать причиной плохого роста и ухудшения качества ягод.

К тому же мощные ползучие корни малины могут проникать в приствольный круг яблони, что затрудняет уход за деревом. Прополка таких зарослей становится настоящей рутиной, что делает работу в саду более трудоёмкой.

Преимущества совместного выращивания

Несмотря на указанные проблемы, есть и положительные моменты при совместной посадке этих культур. Малина может служить живым мульчирующим слоем под яблоней. Это помогает сохранять влагу в почве и замедляет рост сорняков, что является большим плюсом для садоводов.

Кроме того, малина может привлекать полезных насекомых-опылителей, которые будут работать и на яблонях. В результате, яблоня получает дополнительную помощь в опылении, что может положительно сказаться на урожайности плодов.

Риски и недостатки

Однако важно учитывать, что совместное выращивание этих культур сопряжено с определёнными рисками. Малина и яблоня могут стать жертвами одних и тех же болезней или вредителей. Некоторые грибковые инфекции или насекомые, такие как тля или мучнистая роса, могут поражать обе культуры. Это требует тщательного контроля и профилактики заболеваний.

Кроме того, плотные заросли малины могут затруднить уход за приствольным кругом яблони. Рыхление почвы, внесение удобрений и другие важные агротехнические мероприятия становятся неудобными и неэффективными.

Сбор урожая яблок тоже превращается в сложную задачу, когда яблоки падают в колючие заросли малины. Найти плоды среди побегов проблематично, а процесс сбора сопровождается царапинами и повреждением ягод малины.

Как избежать конфликтов при посадке

Для того чтобы минимизировать возможные проблемы, садоводы рекомендуют высаживать малину не ближе 1,5-2 метров от ствола яблони. Такой подход позволит уменьшить конкуренцию за ресурсы и облегчит уход за растениями.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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