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Лето заканчивается, а вы всё ждёте красных томатов? Хватит — пора брать ситуацию в руки

Прищипка кустов и подкормка ускоряют налив и окраску плодов томатов
3:45
Садоводство

Если к середине лета нижние кисти помидоров всё ещё зелёные, это тревожный знак. Такое поведение указывает на то, что растение расходует силы не на плоды, а на избыточную листву и побеги. В результате сроки сбора урожая сдвигаются, а вероятность заболевания кустов возрастает. Хорошая новость — ситуацию можно взять под контроль.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Удаление нижних листьев: простой способ ускорить плодоношение

Первый шаг — избавиться от нижней листвы, особенно той, что соприкасается с почвой. Эти листья не только отбирают питание у плодов, но и создают излишнюю влажность, которая может привести к грибковым заболеваниям. Удаление лишней зелени помогает перенаправить ресурсы растения на созревание плодов.

Особенно важно проводить эту процедуру, если погода стоит пасмурная или сырая — в таких условиях лишняя листва становится рассадником болезней.

Прищипка кистей: ускорение без потерь

Если на нижних кистях томатов плоды так и не начали краснеть к концу июля, стоит прибегнуть к прищипке. Процедура заключается в удалении точки роста над последней сформированной кистью. Это сигнал для растения: пора прекратить наращивать зелёную массу и сосредоточиться на вызревании уже существующих плодов.

Оптимальное время для прищипки — за 30-35 дней до предполагаемого сбора урожая. Таким образом, к концу августа можно рассчитывать на вполне зрелые, насыщенные томаты.

Подкормка золой: питание и стимул

Зола — универсальное средство, которое не только ускоряет созревание, но и укрепляет иммунитет растения. Готовится подкормка просто: в 10 литров воды добавляют 1 литр древесной золы и настаивают раствор несколько часов. Этим настоем можно поливать кусты под корень или использовать как внекорневую обработку.

Калий и фосфор в золе активизируют процессы обмена веществ в растении и помогают плоду быстрее наливать мякоть и менять окраску.

Йодный раствор — стимулятор и защита

Если нужна быстрая помощь, стоит попробовать раствор с аптечным йодом: на ведро воды добавляют 30 капель. Этот раствор не только ускоряет вызревание, но и работает как мягкая профилактика от фитофторы — одного из самых опасных врагов томатов.

Опрыскивание проводится по листу в пасмурную погоду или вечером. Уже спустя неделю можно заметить, как плоды начинают менять цвет быстрее.

Когда лучше собрать недозревшие плоды

Если лето поджимает, а томаты всё ещё не поспели, не стоит ждать заморозков. Часто выгоднее срезать ветки с зелёными плодами и отправить их на дозревание в тёплое, сухое место. Это может быть застеклённая лоджия, теплица или просто подоконник.

Такие помидоры, конечно, не будут такими ароматными, как вызревшие на кусту, но вполне подойдут для засолки, кетчупов и других заготовок. Важно дать им полежать в один слой и переворачивать время от времени для равномерного дозревания.

Итоги: как ускорить созревание томатов

Если помидоры "задержались" с созреванием, помогут следующие действия:

  • удалить лишнюю листву;

  • прищипнуть верхушки кустов;

  • подкормить золой;

  • обработать йодным раствором;

  • при необходимости — собрать зелёные плоды для дозревания в помещении.

Комбинируя эти приёмы, можно не только ускорить сбор урожая, но и избежать потерь, связанных с болезнями и погодными капризами.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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