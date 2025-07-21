Ваши томаты уже подают знак беды: три причины, из-за которых листья скручиваются и завязи слабеют

Теплица, пасынки и вредители вызывают деформацию листьев томатов

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если листья на ваших томатах внезапно свернулись в трубочку, не стоит ждать, что всё само пройдёт. Это прямой признак того, что растение испытывает стресс, а значит — урожай окажется под угрозой.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор томатов

Скрученные листья не справляются с основной функцией — фотосинтезом. В результате нарушается питание кустов, а это означает, что завязи будут слабыми, а плодов — гораздо меньше, чем могло бы быть. Поэтому важно быстро выявить причину и принять меры.

Причина №1: перегрев, особенно в теплицах

Одна из самых частых причин — перегрев, особенно если томаты растут в тепличных условиях. В жаркую погоду температура под плёнкой или стеклом может подниматься выше комфортной для растений, что приводит к деформации листвы.

Чтобы помочь томатам справиться с перегревом:

ежедневно проветривайте теплицу;

при необходимости притеняйте её с помощью белого агроволокна, марли или затеняющей сетки;

избегайте резких перепадов влажности и температуры внутри укрытия.

Чем стабильнее микроклимат, тем спокойнее ведут себя растения.

Причина №2: чрезмерное пасынкование

Удаление лишних побегов — важная процедура, но в ней тоже легко перегнуть палку. Если у куста удалили слишком много пасынков за короткое время, томат испытывает стресс и отвечает скручиванием листвы.

Оптимальные правила:

не удаляйте более трёх пасынков с одного растения в течение недели;

лучше всего удалять побеги, пока их длина не превышает 5-7 сантиметров — в этот момент процедура для куста наименее травматична.

Регулярное, но щадящее пасынкование позволяет сохранить энергию растения и снизить риск его "нервной реакции".

Причина №3: вредители

Если с условиями выращивания всё в порядке, но листья всё равно сворачиваются — проверьте кусты на наличие насекомых. Чаще всего виновниками становятся тля и белокрылка. Эти вредители питаются соками растений, нарушая водный и питательный баланс. В результате листья скручиваются и желтеют.

Что делать:

внимательно осмотрите обратную сторону листьев;

при наличии вредителей обработайте кусты разрешёнными инсектицидами (например, на основе пиретроидов или неоникотиноидов);

для профилактики повторных атак можно использовать настой чеснока, табака или хозяйственного мыла.

Важно не только устранить текущую угрозу, но и не допустить повторного заражения.

Как действовать, если листья уже скрутились

Если вы заметили скручивание листвы:

Сначала проверьте температуру и влажность воздуха. Пересмотрите график пасынкования и объёмы обрезки. Проведите визуальный осмотр на наличие насекомых. Примите меры по устранению выявленной причины.

Не стоит спешить с подкормками, пока не устранены основные стресс-факторы — в противном случае подкормка может только усугубить ситуацию.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

