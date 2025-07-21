Ваши томаты уже подают знак беды: три причины, из-за которых листья скручиваются и завязи слабеют

Если листья на ваших томатах внезапно свернулись в трубочку, не стоит ждать, что всё само пройдёт. Это прямой признак того, что растение испытывает стресс, а значит — урожай окажется под угрозой.
Скрученные листья не справляются с основной функцией — фотосинтезом. В результате нарушается питание кустов, а это означает, что завязи будут слабыми, а плодов — гораздо меньше, чем могло бы быть. Поэтому важно быстро выявить причину и принять меры.
Одна из самых частых причин — перегрев, особенно если томаты растут в тепличных условиях. В жаркую погоду температура под плёнкой или стеклом может подниматься выше комфортной для растений, что приводит к деформации листвы.
Чтобы помочь томатам справиться с перегревом:
ежедневно проветривайте теплицу;
при необходимости притеняйте её с помощью белого агроволокна, марли или затеняющей сетки;
избегайте резких перепадов влажности и температуры внутри укрытия.
Чем стабильнее микроклимат, тем спокойнее ведут себя растения.
Удаление лишних побегов — важная процедура, но в ней тоже легко перегнуть палку. Если у куста удалили слишком много пасынков за короткое время, томат испытывает стресс и отвечает скручиванием листвы.
Оптимальные правила:
не удаляйте более трёх пасынков с одного растения в течение недели;
лучше всего удалять побеги, пока их длина не превышает 5-7 сантиметров — в этот момент процедура для куста наименее травматична.
Регулярное, но щадящее пасынкование позволяет сохранить энергию растения и снизить риск его "нервной реакции".
Если с условиями выращивания всё в порядке, но листья всё равно сворачиваются — проверьте кусты на наличие насекомых. Чаще всего виновниками становятся тля и белокрылка. Эти вредители питаются соками растений, нарушая водный и питательный баланс. В результате листья скручиваются и желтеют.
Что делать:
внимательно осмотрите обратную сторону листьев;
при наличии вредителей обработайте кусты разрешёнными инсектицидами (например, на основе пиретроидов или неоникотиноидов);
для профилактики повторных атак можно использовать настой чеснока, табака или хозяйственного мыла.
Важно не только устранить текущую угрозу, но и не допустить повторного заражения.
Если вы заметили скручивание листвы:
Сначала проверьте температуру и влажность воздуха.
Пересмотрите график пасынкования и объёмы обрезки.
Проведите визуальный осмотр на наличие насекомых.
Примите меры по устранению выявленной причины.
Не стоит спешить с подкормками, пока не устранены основные стресс-факторы — в противном случае подкормка может только усугубить ситуацию.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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