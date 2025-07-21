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Картошка не любит тратить силы зря: уберите то, что мешает ей набрать массу

Удаление цветков и листовое опрыскивание улучшили урожай картофеля
3:35
Садоводство

Даже если сорт картофеля считается урожайным, конечный результат часто оставляет желать лучшего. Причина может быть в том, что некоторые огородники упускают из виду два ключевых момента, напрямую влияющих на размер и вкус клубней. Эти хитрости не требуют ни финансовых вложений, ни сложных манипуляций — но результат дают заметный.

Картошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картошка

Цветки мешают картофелю набирать массу

Мало кто задумывается, что цветки картофеля — это не просто фаза развития, а дополнительная нагрузка для растения. На цветение уходит много питательных веществ, которые могли бы пойти на формирование клубней. В результате куст активно тратится на семенное размножение, а не на наращивание урожая в почве.

Чтобы этого избежать, стоит своевременно удалять цветки. Делать это лучше выборочно: убирать лишь часть соцветий, чтобы куст не тратил силы зря. Такой приём позволяет растению сосредоточиться на подземной части и направить питательные ресурсы туда, где они действительно важны.

Удаление цветков не повредит картошке, если делать это аккуратно. Наоборот, клубни вырастают крупнее, плотнее и набирают более насыщенный вкус. А если дополнительно грамотно подкормить растение, результат можно улучшить ещё сильнее.

Опрыскивание после цветения — когда и чем

Вторая важная мера — это питание в нужный момент. Подкормка в фазу активного роста клубней оказывает серьёзное влияние на будущий урожай. Особенно полезно опрыскивание специальным составом спустя две недели после окончания цветения.

Раствор готовится из простых компонентов:

  • 10 литров воды,

  • 2 грамма борной кислоты,

  • 1 столовая ложка монокалийфосфата.

Смесь тщательно размешивается и используется для опрыскивания по листу. Процедуру желательно проводить в пасмурную погоду или вечером, чтобы избежать ожогов на листве. Этот состав не только помогает клубням расти быстрее и равномернее, но и улучшает вкусовые качества будущего урожая.

Почему это действительно работает

Бор в составе раствора стимулирует обмен веществ, поддерживает цвет и развитие тканей растения. Калий и фосфор, входящие в монокалийфосфат, способствуют укреплению корневой системы и ускоряют формирование клубней. Такое сочетание элементов помогает картофелю эффективно использовать влагу и питательные вещества из почвы.

Кроме того, опрыскивание по листу — один из самых быстрых способов доставки микроэлементов в ткани растения. Это особенно важно во второй половине лета, когда многие культуры испытывают дефицит питания, а корневая система уже не так активно работает.

Итоги: два действия — один результат

Чтобы получить щедрый урожай вкусного картофеля, не нужно экспериментировать с экзотическими сортами или сложными технологиями. Достаточно:

  1. Своевременно удалять часть цветков, не позволяя растению тратить силы на семена.

  2. Через 10-14 дней после цветения провести опрыскивание раствором борной кислоты и монокалийфосфата.

Эти простые действия помогут клубням набрать массу, сохранить сочность и насыщенный вкус. А главное — всё это можно сделать с минимальными затратами и без химии, которая могла бы повлиять на экологичность урожая.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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