Как бесплатно вырастить десятки туй: простой способ размножения без семян

Купить десяток туй для изгороди — удовольствие не из дешёвых. Но есть один секрет: из одной взрослой туи можно вырастить целую армию саженцев. И никакой магии — только правильное черенкование. Самое приятное — укоренить веточки можно почти в любое время года, а особых условий и дорогой теплицы не потребуется.
Веточки для размножения туи можно заготовить:
в феврале (если есть тёплое помещение или теплица),
в апреле, во время весенней обрезки,
или в конце июня — июле, когда начинается второй волной рост побегов.
Лето — самый удобный период. Жара, влага и длинный световой день делают своё дело — черенки быстрее и легче дают корешки.
Главное — взять побег от здоровой взрослой туи (старше четырёх лет), у которой уже сформировалась крона. Черенки лучше всего брать из верхней части дерева: там побеги мощнее и с правильной формой.
Длина черенка — от 20 до 30 см.
Он должен быть полуодревесневшим — не совсем зелёный, но и не жёсткий.
И обязательно с "пяткой" — кусочком коры, который отрывается с материнской ветки. Именно она помогает растению быстрее пустить корни.
Из одного молодого побега можно аккуратно отделить несколько черенков — просто берите приросты сверху и не жадничайте.
Перед тем как посадить веточку, с ней нужно немного поработать:
Удалите нижнюю хвою.
"Пятку" чуть подрежьте острым ножом со стороны коры (не сжимая её).
Если черенок слишком пушистый — укоротите боковые отростки.
Чтобы черенок не пересох, все действия нужно делать быстро. А чтобы он быстрее укоренился, стоит использовать стимулятор роста:
В жидком виде — замачиваем на пару часов.
В порошке — просто обмакиваем "пятку" перед посадкой.
Главные требования: рыхлый, влажный, воздухопроницаемый и без застоя воды. Отличная смесь:
1 часть торфа,
1 часть песка,
немного (15-20%) перлита или вермикулита,
можно добавить немного перепревших опилок.
Прямо перед посадкой пролейте почву раствором с биофунгицидом — это защитит черенки от гнили. Подойдут: Фитоспорин-М, Алирин-Б, Триходермин и другие.
Контейнеры можно взять любые: пластиковые стаканчики, рассадные кассеты, невысокие ящики. Главное — наличие дренажных отверстий. На дно положите керамзит или гравий.
А можно сажать прямо в открытый грунт — в затенённую грядку с рыхлой почвой. Главное — укрытие. Вот как можно создать "мини-тепличку":
обрезанные пластиковые бутылки,
плёнка на дугах,
старый аквариум или короб под стеклом.
Вставляем черенок в землю под углом 30-45°, углубляем на 2-4 см. Чем больше черенок — тем глубже.
Между черенками оставляем по 5-7 см.
Между рядами — 7-10 см.
После посадки слегка уплотняем землю пальцами.
Свет — рассеянный, без прямых лучей.
Температура — 20-27°C днём, от 16°C ночью.
Влажность воздуха — до 90%.
Полив — только тёплой водой, через распылитель.
Если слишком жарко — парник нужно притенять и проветривать.
Через две недели можно снова полить стимулятором роста, чтобы ускорить появление корней. А сверху грядку замульчировать — подойдёт сухая трава.
На всё про всё уйдёт около двух месяцев. Появились молодые побеги — значит, черенок пустил корни. Осенью пересаживаем их:
или в литровые горшки,
или на отдельную грядку с питательной землёй.
Перед зимой молодые туи обязательно укрываем — лапником, спанбондом или переносим в прохладную теплицу. Главное — не дать им вымерзнуть.
Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.
26 июля 1826 года в Валенсии казнен учитель Каэтано Риполь — последняя жертва инквизиции. Какими еще историческими событиями знаменит этот день?