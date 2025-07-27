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Как бесплатно вырастить десятки туй: простой способ размножения без семян

Размножить тую черенками можно летом — побеги приживутся за два месяца
Садоводство

Купить десяток туй для изгороди — удовольствие не из дешёвых. Но есть один секрет: из одной взрослой туи можно вырастить целую армию саженцев. И никакой магии — только правильное черенкование. Самое приятное — укоренить веточки можно почти в любое время года, а особых условий и дорогой теплицы не потребуется.

Туя
Фото: flickr.com by Joshua Mayer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Туя

Когда брать черенки

Веточки для размножения туи можно заготовить:

  • в феврале (если есть тёплое помещение или теплица),

  • в апреле, во время весенней обрезки,

  • или в конце июня — июле, когда начинается второй волной рост побегов.

Лето — самый удобный период. Жара, влага и длинный световой день делают своё дело — черенки быстрее и легче дают корешки.

Секрет хорошего черенка

Главное — взять побег от здоровой взрослой туи (старше четырёх лет), у которой уже сформировалась крона. Черенки лучше всего брать из верхней части дерева: там побеги мощнее и с правильной формой.

  • Длина черенка — от 20 до 30 см.

  • Он должен быть полуодревесневшим — не совсем зелёный, но и не жёсткий.

  • И обязательно с "пяткой" — кусочком коры, который отрывается с материнской ветки. Именно она помогает растению быстрее пустить корни.

Из одного молодого побега можно аккуратно отделить несколько черенков — просто берите приросты сверху и не жадничайте.

Подготовка перед посадкой

Перед тем как посадить веточку, с ней нужно немного поработать:

  • Удалите нижнюю хвою.

  • "Пятку" чуть подрежьте острым ножом со стороны коры (не сжимая её).

  • Если черенок слишком пушистый — укоротите боковые отростки.

Чтобы черенок не пересох, все действия нужно делать быстро. А чтобы он быстрее укоренился, стоит использовать стимулятор роста:

  • В жидком виде — замачиваем на пару часов.

  • В порошке — просто обмакиваем "пятку" перед посадкой.

Какой грунт нужен

Главные требования: рыхлый, влажный, воздухопроницаемый и без застоя воды. Отличная смесь:

  • 1 часть торфа,

  • 1 часть песка,

  • немного (15-20%) перлита или вермикулита,

  • можно добавить немного перепревших опилок.

Прямо перед посадкой пролейте почву раствором с биофунгицидом — это защитит черенки от гнили. Подойдут: Фитоспорин-М, Алирин-Б, Триходермин и другие.

Где укоренять

Контейнеры можно взять любые: пластиковые стаканчики, рассадные кассеты, невысокие ящики. Главное — наличие дренажных отверстий. На дно положите керамзит или гравий.

А можно сажать прямо в открытый грунт — в затенённую грядку с рыхлой почвой. Главное — укрытие. Вот как можно создать "мини-тепличку":

  • обрезанные пластиковые бутылки,

  • плёнка на дугах,

  • старый аквариум или короб под стеклом.

Как правильно сажать

Вставляем черенок в землю под углом 30-45°, углубляем на 2-4 см. Чем больше черенок — тем глубже.

  • Между черенками оставляем по 5-7 см.

  • Между рядами — 7-10 см.

  • После посадки слегка уплотняем землю пальцами.

Условия для укоренения

  • Свет — рассеянный, без прямых лучей.

  • Температура — 20-27°C днём, от 16°C ночью.

  • Влажность воздуха — до 90%.

  • Полив — только тёплой водой, через распылитель.

  • Если слишком жарко — парник нужно притенять и проветривать.

Через две недели можно снова полить стимулятором роста, чтобы ускорить появление корней. А сверху грядку замульчировать — подойдёт сухая трава.

Как понять, что всё получилось

На всё про всё уйдёт около двух месяцев. Появились молодые побеги — значит, черенок пустил корни. Осенью пересаживаем их:

  • или в литровые горшки,

  • или на отдельную грядку с питательной землёй.

Перед зимой молодые туи обязательно укрываем — лапником, спанбондом или переносим в прохладную теплицу. Главное — не дать им вымерзнуть.

Уточнения

Ту́я (устар. «Ту́йя, Жи́зненное де́рево») (лат. Thúja) — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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