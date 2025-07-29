Не всякий цветок любит подоконник: вот какие растения страдают у окна

Фикус, монстера и кофе не подходят для подоконника — предупреждение флористов

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатные растения — настоящие спасатели домашней атмосферы. Они не только радуют глаз, но и помогают очищать воздух. Поэтому так хочется расставить горшки в самых заметных местах — например, на подоконниках. Удобно, светло, красиво.

Фото: Own work by Marlith Орхидея

Но не всё так просто.

Свет бывает коварен

Некоторые растения, несмотря на любовь к свету, не переносят прямых солнечных лучей. Особенно это касается монстеры — эффектного растения с крупными резными листьями. Оно нуждается в хорошем рассеянном свете и высокой влажности, но при этом "горит" на солнце. Окно с южной стороны может стать для него настоящим испытанием.

Батареи сушат не только воздух

Расположенные под окнами радиаторы часто становятся второй причиной проблем. Тёплый сухой воздух снижает влажность, и даже влаголюбивые виды начинают болеть. А если в комнате ещё и нет частого проветривания, то растения попадают в настоящую "пустыню" — с горячим воздухом и палящим светом.

Кто ещё страдает от подоконников

В тени предпочитает жить фикус. Он не нуждается в ярком солнце и гораздо лучше чувствует себя в углу комнаты или на столике.

Кофейное дерево — ещё один пример. Оно требует света и влажности, обожает свежий воздух. Но при этом сквозняки, прямые лучи и сухость — его враги. Подоконник, особенно если рядом батарея, — совсем не то место.

Опасные соседи для домашних питомцев

Отдельная категория — растения, которые нельзя держать в зоне досягаемости для домашних животных. Например:

алоэ,

замиокулькас,

плющ,

спатифиллум.

Эти растения могут быть токсичны при случайном поедании. А кошки и собаки, как известно, любят исследовать всё зелёное.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

