Не всякий цветок любит подоконник: вот какие растения страдают у окна

Комнатные растения — настоящие спасатели домашней атмосферы. Они не только радуют глаз, но и помогают очищать воздух. Поэтому так хочется расставить горшки в самых заметных местах — например, на подоконниках. Удобно, светло, красиво.
Но не всё так просто.
Некоторые растения, несмотря на любовь к свету, не переносят прямых солнечных лучей. Особенно это касается монстеры — эффектного растения с крупными резными листьями. Оно нуждается в хорошем рассеянном свете и высокой влажности, но при этом "горит" на солнце. Окно с южной стороны может стать для него настоящим испытанием.
Расположенные под окнами радиаторы часто становятся второй причиной проблем. Тёплый сухой воздух снижает влажность, и даже влаголюбивые виды начинают болеть. А если в комнате ещё и нет частого проветривания, то растения попадают в настоящую "пустыню" — с горячим воздухом и палящим светом.
В тени предпочитает жить фикус. Он не нуждается в ярком солнце и гораздо лучше чувствует себя в углу комнаты или на столике.
Кофейное дерево — ещё один пример. Оно требует света и влажности, обожает свежий воздух. Но при этом сквозняки, прямые лучи и сухость — его враги. Подоконник, особенно если рядом батарея, — совсем не то место.
Отдельная категория — растения, которые нельзя держать в зоне досягаемости для домашних животных. Например:
алоэ,
замиокулькас,
плющ,
спатифиллум.
Эти растения могут быть токсичны при случайном поедании. А кошки и собаки, как известно, любят исследовать всё зелёное.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
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