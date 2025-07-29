Тыква может быть крепкой, но не всесильной: главные причины гнили на грядке

Всё шло по плану: плети разрослись, плоды налились, и уже можно было предвкушать богатый урожай. Но внезапно на тыквах появились мягкие пятна, запах, плесень… Знакомо?
К сожалению, гниение тыквы — не редкость. И виновата в этом не только погода, но и ошибки, которых легко избежать.
Чаще всего гниль начинается из-за переувлажнения почвы. Если вода застаивается у корней, это идеальная среда для грибков. Особенно опасно, когда дожди идут день за днём.
Что делать:
Проверьте дренаж — вода не должна стоять в лунках.
Не поливайте, если почва влажная. Лучше пересушить, чем перелить.
Используйте мульчу: она стабилизирует влагу и защищает корневую систему.
Загущенные посадки мешают солнцу добраться до плодов. Листва не проветривается, и тыква начинает преть прямо на грядке.
Решение простое:
Регулярно прореживайте листву.
Обрезайте лишние побеги, чтобы плодам было светло и сухо.
Выбирайте солнечные участки для посадки.
Если плод лежит прямо на сырой почве — ждите беды. Постепенно снизу появится тёмное пятно, потом гниль охватит весь плод.
Что поможет:
Подложите под тыквы солому, доски, пенопласт или даже старые тарелки.
Проверяйте, не намокла ли подстилка после дождей.
Ошибкой становится не только избыток влаги, но и неправильный способ полива.
Правильно:
Поливать только под корень, не задевая листья и плоды.
Делать это утром или вечером, чтобы влага успела впитаться до солнцепёка.
Если переборщить с азотными удобрениями, плети будут буйно расти, а вот плоды — чахнуть и портиться.
Подкормки должны быть сбалансированными, с упором на фосфор и калий во второй половине лета.
Для профилактики гнили и грибковых инфекций дачники используют:
медьсодержащие препараты — опрыскивание в сухую, безветренную погоду;
удаление повреждённых плодов — чтобы гниль не пошла дальше.
Если вы часто сталкиваетесь с гниением, попробуйте устойчивые к болезням и раннеспелые сорта — они успеют вызреть до холодов и сырости.
Севооборот — это важно. Не сажайте тыкву на одном участке из года в год — в почве накапливаются возбудители заболеваний. Меняйте место хотя бы раз в 2-3 года.
Перезрелая тыква может треснуть и загнить прямо на грядке. Не затягивайте со сбором урожая — особенно в дождливую осень.
А хранить её лучше:
в сухом,
проветриваемом,
прохладном месте — оптимально +10 °C.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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