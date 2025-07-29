Тыква может быть крепкой, но не всесильной: главные причины гнили на грядке

Контакт с влажной почвой провоцирует гниль плодов — тыквы рекомендуют приподнимать

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Всё шло по плану: плети разрослись, плоды налились, и уже можно было предвкушать богатый урожай. Но внезапно на тыквах появились мягкие пятна, запах, плесень… Знакомо?

Фото: flickr.com by LicenseAttribution Some rights reserved by baze426, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тыква

К сожалению, гниение тыквы — не редкость. И виновата в этом не только погода, но и ошибки, которых легко избежать.

Влага — враг №1

Чаще всего гниль начинается из-за переувлажнения почвы. Если вода застаивается у корней, это идеальная среда для грибков. Особенно опасно, когда дожди идут день за днём.

Что делать:

Проверьте дренаж — вода не должна стоять в лунках.

Не поливайте, если почва влажная. Лучше пересушить, чем перелить.

Используйте мульчу: она стабилизирует влагу и защищает корневую систему.

Листья душат — и в прямом, и в переносном смысле

Загущенные посадки мешают солнцу добраться до плодов. Листва не проветривается, и тыква начинает преть прямо на грядке.

Решение простое:

Регулярно прореживайте листву.

Обрезайте лишние побеги, чтобы плодам было светло и сухо.

Выбирайте солнечные участки для посадки.

Земля — не подушка для тыквы

Если плод лежит прямо на сырой почве — ждите беды. Постепенно снизу появится тёмное пятно, потом гниль охватит весь плод.

Что поможет:

Подложите под тыквы солому, доски, пенопласт или даже старые тарелки.

Проверяйте, не намокла ли подстилка после дождей.

Поливать — тоже нужно с умом

Ошибкой становится не только избыток влаги, но и неправильный способ полива.

Правильно:

Поливать только под корень, не задевая листья и плоды.

Делать это утром или вечером, чтобы влага успела впитаться до солнцепёка.

Азот — хорошо, но в меру

Если переборщить с азотными удобрениями, плети будут буйно расти, а вот плоды — чахнуть и портиться.

Подкормки должны быть сбалансированными, с упором на фосфор и калий во второй половине лета.

Болезни на подходе? Обрабатывайте заранее

Для профилактики гнили и грибковых инфекций дачники используют:

медьсодержащие препараты — опрыскивание в сухую, безветренную погоду;

удаление повреждённых плодов — чтобы гниль не пошла дальше.

Выбор сорта — не последнее дело

Если вы часто сталкиваетесь с гниением, попробуйте устойчивые к болезням и раннеспелые сорта — они успеют вызреть до холодов и сырости.

Не сажайте на одном месте

Севооборот — это важно. Не сажайте тыкву на одном участке из года в год — в почве накапливаются возбудители заболеваний. Меняйте место хотя бы раз в 2-3 года.

Сбор и хранение — финальный аккорд

Перезрелая тыква может треснуть и загнить прямо на грядке. Не затягивайте со сбором урожая — особенно в дождливую осень.

А хранить её лучше:

в сухом,

проветриваемом,

прохладном месте — оптимально +10 °C.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



