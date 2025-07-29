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Когда дожди не мешают, а помогают: какие культуры радуются сырому лету

Редис и капуста формируют крупные корнеплоды при сырой погоде
3:34
Садоводство

Когда жара сходит на нет, а дождь идёт неделями, даже самые стойкие дачники начинают отчаиваться. Капризное лето путает все планы: цветы не цветут, овощи чахнут, пыльцу смывает дождём, а насекомые-опылители куда-то исчезают. Кажется, что вырастить хоть что-то невозможно… Но это не так.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by Pymouss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огород

Некоторые культуры любят влагу и прохладу — именно в такую погоду они чувствуют себя прекрасно. Зная, что сажать, можно не только спасти сезон, но и собрать щедрый урожай.

Капуста всех мастей: от брокколи до савойской

Капуста — настоящий чемпион прохладного лета. Ей хорошо во влажной и свежей среде:

  • вредителей меньше,

  • кочаны формируются быстрее,

  • листья сочные и крупные.

Если на участке завелась гниющая картошка — смело сажайте на её месте ультрараннюю капусту:

  • белокочанную Парел F1,

  • краснокочанную Ред Династи F1,

  • брокколи Юнга F1 или Стромболи F1.

Подкормки обязательны! Вода вымывает питательные вещества из почвы, поэтому кормите капусту трижды:

  1. Через 10-14 дней после высадки (селитра или коровяк).

  2. Через две недели (органика или нитрофоска).

  3. Через 2-3 недели после второй (суперфосфат и комплексное удобрение).

А вот слизни — главный враг в дождливую пору. Помогут зола с табачной пылью, хвоя, яичная скорлупа или моллюскоциды.

Редис: рекордный урожай без вредителей

Прохлада и влага — всё, что нужно редису. Он:

  • быстро всходит,

  • не стрелкуется (если выбрать правильные сорта),

  • не горчит и даёт сочные корнеплоды.

Для летнего посева подойдут сорта: 16 дней, Амур, Аврора, Кармен, Любава. Они устойчивы к стрелкованию, хорошо растут даже при коротком дне.

Репа: старый добрый корнеплод снова в моде

В дождливое лето репа просто нарасхват:

  • отлично чувствует себя во влаге,

  • формирует крупные сладкие корнеплоды,

  • не требует много ухода.

Сейте ранние сорта (Голден Бол, Токио Кросс Милан) — они отдают урожай за 45-60 дней. А в легкой, слабощелочной почве растут особенно бодро.

Фасоль: и урожай, и сидерат

Спаржевая фасоль в прохладе тоже чувствует себя хорошо. Урожай ранних сортов (Журавушка, Голубое озеро) появляется уже через 40-50 дней. Главное — рыхлая, плодородная почва и немного песка при необходимости.

Даже если фасоль не успеет созреть, она всё равно будет полезна — как сидерат, который улучшает почву.

Зелень без горечи: салаты, шпинат, рукола

Зеленные культуры растут быстро, любят влагу и не боятся прохлады. Повторяйте посев каждые 10-15 дней — и у вас всегда будет:

  • сочный шпинат,

  • нежный салат,

  • рукола без горечи,

  • перо лука.

Прохладное лето делает зелень особенно вкусной: листья вырастают большими и без признаков жёсткости.

Пряные травы: укроп, кинза, петрушка

Эти ароматные травки сеют весной, но летом — особенно дождливым — они тоже растут с удовольствием. Им по душе:

  • прохлада,

  • постоянная влага,

  • рыхлая почва.

Совет: замочите семена в горячей воде перед посадкой — это ускорит всходы.

Уточнения

Корнепло́д — часть растения, запасающая питательные вещества, чаще всего ассоциированные с корневой системой, откуда первая часть названия.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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