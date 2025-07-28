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Не куст, а скульптура: как обрезать можжевельник, чтобы он держал форму годами

Мастера советуют начинать формировку можжевельника с первого года посадки
2:24
Садоводство

Можжевельник — украшение любого участка. Но если пустить его на самотёк, вместо стройного силуэта получится неуправляемый "шар зелени". Как сохранить форму и не навредить растению?

Можжевельник
Фото: Own work by Athantor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Можжевельник

Важное правило: не тяните с первой обрезкой

Как только высадили куст — начинайте формировать крону. Да-да, уже в первый год. Тогда не придётся потом жестко корректировать заросшие формы, а растение будет развиваться спокойно и без стресса.

Лучшее время — до пробуждения

Ранняя весна — идеальный период. До начала сокодвижения можжевельник легче переносит стрижку, быстрее заживает и не страдает от вмешательства.

Но ни в коем случае не режьте в жару или в дождь:

  • В жару срезы быстро высыхают и плохо заживают.

  • Во влажную погоду возрастает риск заражения через свежие ранки.

Без паники и без фанатизма

  • Берите острый секатор и садовые ножницы с длинными ручками.

  • Перед работой обязательно продезинфицируйте инструменты — это исключит заражение грибком.

  • Сначала удалите всё лишнее: сухие, поврежденные и слабые побеги.

  • Затем аккуратно придайте форму, опираясь на естественные очертания куста.

Главное правило: за один раз можно удалить не более трети зелёной массы. Если куст требует серьёзной коррекции — разбейте обрезку на несколько подходов с перерывом в 2-3 недели.

Можжевельник — не берёза: новых веток не даст

В отличие от лиственных пород, можжевельник не образует новые побеги из старой древесины. Поэтому не срезайте всё подчистую. Обязательно оставляйте немного молодых приростов — иначе куст рискует остаться лысым навсегда.

Карлики и великаны — разный подход

  • Карликовые сорта почти не требуют вмешательства. Достаточно слегка подровнять кончики — и готово.

  • Высокорослые разновидности можно формировать — например, придать форму шара или пирамиды. Главное — соблюдать пропорции и не уродовать куст резкими срезами.

После стрижки — как в санатории

Полейте куст и дайте подкормку комплексным удобрением. Это поддержит можжевельник, поможет ему быстрее восстановиться и снова радовать густой, здоровой кроной.

Уточнения

Можжеве́льник (лат. Juníperus) — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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