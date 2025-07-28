Не куст, а скульптура: как обрезать можжевельник, чтобы он держал форму годами

Можжевельник — украшение любого участка. Но если пустить его на самотёк, вместо стройного силуэта получится неуправляемый "шар зелени". Как сохранить форму и не навредить растению?
Как только высадили куст — начинайте формировать крону. Да-да, уже в первый год. Тогда не придётся потом жестко корректировать заросшие формы, а растение будет развиваться спокойно и без стресса.
Ранняя весна — идеальный период. До начала сокодвижения можжевельник легче переносит стрижку, быстрее заживает и не страдает от вмешательства.
Но ни в коем случае не режьте в жару или в дождь:
В жару срезы быстро высыхают и плохо заживают.
Во влажную погоду возрастает риск заражения через свежие ранки.
Берите острый секатор и садовые ножницы с длинными ручками.
Перед работой обязательно продезинфицируйте инструменты — это исключит заражение грибком.
Сначала удалите всё лишнее: сухие, поврежденные и слабые побеги.
Затем аккуратно придайте форму, опираясь на естественные очертания куста.
Главное правило: за один раз можно удалить не более трети зелёной массы. Если куст требует серьёзной коррекции — разбейте обрезку на несколько подходов с перерывом в 2-3 недели.
В отличие от лиственных пород, можжевельник не образует новые побеги из старой древесины. Поэтому не срезайте всё подчистую. Обязательно оставляйте немного молодых приростов — иначе куст рискует остаться лысым навсегда.
Карликовые сорта почти не требуют вмешательства. Достаточно слегка подровнять кончики — и готово.
Высокорослые разновидности можно формировать — например, придать форму шара или пирамиды. Главное — соблюдать пропорции и не уродовать куст резкими срезами.
Полейте куст и дайте подкормку комплексным удобрением. Это поддержит можжевельник, поможет ему быстрее восстановиться и снова радовать густой, здоровой кроной.
Можжеве́льник (лат. Juníperus) — род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые (Cupressaceae).
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